Oficinas de cinema com bolsa de R$ 600 para mulheres da Grande Vitória

Aulas de Roteiro, Direção e Montagem estão no cronograma das oficinas Crédito: Shutterstock

Atenção, mulheres da Grande Vitória que queiram aprender a fazer cinema. A 2ª Edição do LAB Audiovisual CineMarias está com inscrições abertas até 21 de junho para suas oficinas de produção audiovisual, que serão realizadas entre junho e julho deste ano em Vitória, com bolsa-auxílio de R$ 600 para cada participante.

Serão ofertadas 30 vagas para mulheres cis, trans, travesti e pessoas não-bináries, de 18 a 35 anos, prioritariamente residentes nos bairros abrangidos pelo Programa Estado Presente do Governo do Estado do Espírito Santo ou inscritas no CADÚnico. As inscrições podem ser feitas pelo site www.cinemarias.com.br.

A ação busca proporcionar às participantes formação e qualificação técnica básica na área de audiovisual, trabalhando de forma poética e artística, a reflexão e a memória sobre a mazela social das mulheres em situação de violência. Serão realizadas videoaulas, aulas presenciais e encontros online de Roteiro, Direção e Montagem, além da oficina de produção de filmes-poesia “Existo Porque Resisto” com a cineasta convidada Joyce Prado. Os filmes serão inspirados em denúncias feitas com base na Lei Maria da Penha e nas vivências pessoais das participantes.

Todos as obras produzidas pela alunas serão exibidos em Sessão Especial durante a 1A Mostra CineMarias - Corpo é Território, que acontecerá no Cine Metrópolis, de 1 a 3 de setembro, em Vitória (ES).

“O LAB imersivo foi o projeto que fez com que eu me redescobrisse enquanto mulher. Eu comecei a pensar em fazer faculdade porque eu vi muitas mulheres fortes e queria ser assim também. Descobri com o Cine que eu sou capaz, que eu posso ser livre e dar orgulho para os meus filhos e para minha mãe”, conta Franciele Rufino, 27, que participou da primeira edição do projeto em 2021.

1ª MOSTRA CINEMARIAS - CORPO É TERRITÓRIO

O CineMarias também está com inscrições abertas até 16 de junho para filmes dirigidos por mulheres produzidos a partir de 2018. As produções irão compor as duas mostras competitivas de curtas-metragens (nacional e capixaba) da 1ª Mostra CineMarias - Corpo é Território. As interessadas podem se candidatar no site www.cinemarias.com.br

A Mostra também conta com workshops de criação gratuitos e masterclasses com profissionais reconhecidas do cinema nacional e capixaba. A programação educativa completa e suas inscrições serão divulgadas um mês antes do evento, no início de agosto.

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