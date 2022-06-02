Cena de "O Acontecimento", um dos destaques do Festival Varilux Crédito: Zeta Filmes

Your browser does not support the audio element. Festival Varilux traz novidades do cinema francês para Vitória em junho

Maior evento destinado ao audiovisual francês do Brasil, o Festival Varilux acontece de 21 de junho a 6 de julho, em várias cidades de todas as regiões do país. Em Vitória, o evento está garantido nos cines Jardins e Metrópolis (Ufes). Outros espaços, e cidades, podem ser confirmados futuramente.

Em sua 13ª edição, o encontro exibirá 17 longas-metragens inéditos e recentes, um clássico da cinematografia francesa - "Papai Noel é um Picareta" (1982), de Jean-Marie Poiré - e um filme em homenagem aos 400 anos do dramaturgo Molière, "As Aventuras de Molière" (2007), de Laurent Tirard, sucesso quando exibido no circuito comercial por aqui.

Pela primeira vez, o Varilux promove a exibição de alguns capítulos de séries francesas, feitas tanto para a TV como para o streaming, como "Cheyenne et Lola", de Eshref Reybrouck, e "Les Sentinelles", de Jean-Philippe Amar. Inicialmente, a projeção desses formatos está confirmada apenas nos cinemas de São Paulo e do Rio de Janeiro.

Biscoito fino da mostra, a seleção de longas-metragens chama a atenção pela qualidade. Há um título imperdível, "O Acontecimento", de Audrey Diwan, vencedor do Leão de Ouro no Festival de Veneza 2021. Em pauta, com requinte narrativo que impressiona, uma França de 1963, quando o aborto ainda era ilegal no país.

Na obra, acompanhamos os dilemas de uma estudante (interpretada por Anamaria Vartolomei, em boa atuação) e seu calvário na tentativa de interromper uma gravidez indesejada, mesmo correndo o risco de ser presa. O drama de Audrey Diwan ganhou discussões acaloradas na França, chamando a atenção de pessoas contrárias e a favor ao aborto.

Também vale a pena conferir "Peter Von Kant", novo projeto do cultuado François Ozon ("Sob a Areia"), baseado em um roteiro do mestre Rainer Werner Fassbinder.

O longa subverte a história original ao apresentar uma sátira ao ego de cineastas e celebridades. Exibido no último Festival de Berlim, realizado em fevereiro, a produção - uma adaptação livre do clássico de 1972, "As Lágrimas Amargas de Petra von Kant" - dividiu opiniões.

Vencedor do Grande Prêmio do Júri em Cannes 2021, "Um Herói", do cineasta iraniano Asghar Farhadi, também não deve passar em branco. Na (densa) trama, a vida de um calígrafo, preso por conta de uma dívida que não conseguiu pagar, que vê sua trajetória mudar após praticar uma boa ação.

VEJA OS TÍTULOS CONFIRMADOS PARA O FESTIVAL VARILUX 2022