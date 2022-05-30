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'Animais Fantásticos: Os Segredos de Dumbledore' está disponível na HBO Max

A produção chegou ao catálogo da plataforma de streaming nesta segunda-feira (30)
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 30 de Maio de 2022 às 14:52

Trailer Oficial de Animais Fantásticos: Os Segredos de Dumbledore
Trailer Oficial de Animais Fantásticos: Os Segredos de Dumbledore Crédito: Reprodução/Youtube/Warner Bros. Pictures Brasil
Animais Fantásticos: Os Segredos de Dumbledore, uma das produções mais aguardadas do ano entre os fãs de Harry Potter, chegou ao catálogo da HBO Max nesta segunda-feira, 30.
Este é o terceiro filme derivado da franquia derivada de Harry Potter e tem a participação da atriz brasileira Maria Fernanda Cândido como a bruxa Vicência Santos.
A produção continua a jornada de Newt Scamander (Eddie Redmayne) e Alvo Dumbledore (Jude Law) contra o bruxo das trevas Gellert Grindelwald, interpretado por Mads Mikkelsen, que substituiu o ator Johnny Depp como o personagem.
Animais Fantásticos 3 é dirigido por David Yates, que comandou os dois primeiros filmes da franquia, e quatro filmes da saga Harry Potter. Todas as produções estão disponíveis na HBO Max.

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