'Animais Fantásticos: Os Segredos de Dumbledore' está disponível na HBO Max

Trailer Oficial de Animais Fantásticos: Os Segredos de Dumbledore Crédito: Reprodução/Youtube/Warner Bros. Pictures Brasil

Animais Fantásticos: Os Segredos de Dumbledore, uma das produções mais aguardadas do ano entre os fãs de Harry Potter, chegou ao catálogo da HBO Max nesta segunda-feira, 30.

Este é o terceiro filme derivado da franquia derivada de Harry Potter e tem a participação da atriz brasileira Maria Fernanda Cândido como a bruxa Vicência Santos.

A produção continua a jornada de Newt Scamander (Eddie Redmayne) e Alvo Dumbledore (Jude Law) contra o bruxo das trevas Gellert Grindelwald, interpretado por Mads Mikkelsen, que substituiu o ator Johnny Depp como o personagem.