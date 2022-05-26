Mark Wahlberg diz que viver padre no cinema impulsionou sua fé em Deus

Cena do filme "Luta Pela Fé - A História do Padre Stu", que estreia no Estado na quinta (26) Crédito: Sony Pictures

Jânio Nazareth

É jornalista, direto de Los Angeles (Twitter @janionazareth)

No começo, ele cantava rap (vestindo apenas uma cueca) e o delírio das adolescentes o levou ao topo das paradas de sucesso. Quando Marky Mark - também nome de sua banda - resolveu trocar a música pelo cinema, muita gente achou que não daria certo. Foi aí que Mark Wahlberg passou a usar o nome verdadeiro, procurou papéis variados e começou a emplacar uma série de sucessos.

Entre eles, podemos citar o "Os Infiltrados", o drama biográfico "O Vencedor" e a comédia "Ted", hits de bilheteria. Hoje, Wahlberg é um astro consagrado que continua buscando novos desafios. O último deles é o drama biográfico "Luta Pela Fé - A História do Padre Stu", que chega às salas do Estado nesta quinta (26).

A trama vem causando comoção desde sua estreia nos Estados Unidos, em abril. O filme de Rosalind Ross segue a vida do padre Stuart Long (Mark Wahlberg), um boxeador que virou sacerdote e inspirou inúmeras pessoas durante sua jornada da autodestruição à redenção.

Semana passada, ao lado da colega de elenco Teresa Ruiz, Mark Wahlberg conversou com um grupo de jornalistas da Associação de Imprensa Estrangeira de Hollywood - votantes do Globo de Ouro -, em Los Angeles, com presença de "HZ".

O astro tinha chegado à Los Angeles às 18h30 do dia anterior, depois de um voo de 8 horas vindo de Londres. Ficou a noite toda acordado. Às 7h, levou os filhos Michael (15) e Brendan (13) para jogar golfe. Depois da entrevista, contou que ia, finalmente, para casa dormir, porque tinha que voltar a Londres para trabalhar no dia seguinte.

Em tempo: na capital inglesa, está participando do filme de espionagem "Our Man From Jersey", para a Netflix. Mark é produtor e também faz o papel principal, ao lado da atriz Halle Berry. Wahlberg contou que não via a família desde abril.

MUDANÇAS

O ator de 51 anos cresceu em um bairro pobre de Boston. A mãe era assistente de enfermagem e o pai trabalhava como motorista. Eles se divorciaram quando Wahlberg tinha 11 anos. O ator largou a escola e se envolveu com pequenos crimes, além da venda e consumo de drogas, o que resultou em 50 dias numa penitenciária. Ele conta que saiu da prisão decidido a mudar a vida e se identifica com a trajetória de padre Stu.

"Minha mãe foi incrível porque, enquanto estávamos fazendo algo positivo e produtivo, estava feliz. Tanto ela quanto meu pai sempre se orgulharam do meu sucesso nos negócios. Mas, o mais importante, eles estavam realmente orgulhosos do meu crescimento como pessoa e só queriam que seus filhos se saíssem bem e fossem bons irmãos e pais. Acho incrível porque meio que procurei muito para encontrar qual era minha vocação e realmente senti que encontrei isso no cinema", explica, durante a entrevista, traçando um paralelo entre sua vida e a história do personagem.

"Acho que agora, depois de conhecer a história de Stu e sua jornada, juntando isso a minha fé, também sei que tenho o desafio de utilizar esta plataforma e continuar fazendo o trabalho de Deus."

Mark Wahlberg explica que está se dedicando a uma série de projetos voltados para a religião. "Stu agora me encarregou de continuar com sua mensagem e fazer a minha parte. Acho que o filme faz um ótimo trabalho ao inspirar a todos a descobrir qual é a sua parte. Nem todos são feitos para o serviço religioso, mas podem contribuir de alguma forma. Acho que isso desafia as pessoas a fazerem mais, serem melhores e isso é uma coisa maravilhosa. Então, estou muito empolgado e, desde então, me envolvi com o aplicativo 'Halo', uma plataforma que tem oração e meditação. Quero começar um componente baseado na fé, no cinema e na televisão, e fazer muitas coisas legais para aproximar as pessoas de Deus", conta, empolgado.

Mark Wahlberg precisou engordar 13kg para viver sacerdote do filme "Luta pela Fé" Crédito: Sony Pictures

Voltando a "Luta Pela Fé", o ator conta que foi difícil ganhar peso para fazer o papel. Ele engordou mais de 13kg comendo oito pratos por dia com ovos, toicinho e bife.

"Não é divertido (ganhar peso desta maneira), mas foi importante porque pensei em mostrar o declínio físico de Stu, pois tudo em sua vida era baseado em habilidade atlética. Era lutador, jogador de futebol (americano) e estava sempre meio que lutando contra o mundo que sempre o fez mal", acredita, dando mais detalhes sobre o declínio físico do personagem.

"Sempre pensei ser essencial mostrar como o físico de Padre Stu começou a se deteriorar, mas seu lado espiritual ganhou força. À medida que envelhecemos, ficamos mais fracos, menos móveis e temos mais conhecimento e experiência de vida. Mas foi apenas uma grande parte da história. Neste tempo, peguei Covid-19, então, tudo se tornou um pesadelo", desabafa.

SENSAÇÕES

Teresa Ruiz e Mark Wahlberg explicam que as filmagens causaram um verdadeiro desgaste físico e emocional. “Sabíamos que estávamos contando uma história com a qual queríamos tocar as pessoas. Muitos dos momentos que você vê no filme foram coisas que me tocaram", conta Ruiz.

"Fiquei impressionado e admirado com o nível de emoção que ela (Teresa Ruiz) trouxe para sua performance em todos os sentidos. Sempre senti que era uma história de amor e ela o apresentou ao verdadeiro amor de sua vida, que era Deus", acrescenta Mark.