Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Streaming

Netflix inclui alerta na série 'Stranger Things' após tiroteio em escola no Texas

Plataforma adicionou aviso de conteúdo de última hora para avisar espectadores sobre conteúdo violento com crianças
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 27 de Maio de 2022 às 17:11

Cena da quarta temporada de Stranger Things
Cena da quarta temporada de Stranger Things Crédito: Netflix
Após o incidente nesta terça-feira, em que um jovem de 18 anos matou diversas crianças e adultos numa escola do Texas, a Netflix adicinou às pressas um aviso de conteúdo na quarta temporada de "Stranger Things", que estreia sua primeira parte nesta sexta-feira.
Este que se tornou o pior massacre em uma instituição de ensino infantil nos EUA em quase dez anos fez com que a plataforma de streaming inserisse esse alerta, já que no começo da série há uma cena envolvendo violência com crianças.
"Filmamos esta temporada de 'Stranger Things' há um ano", detalha o aviso, que aparece antes da recapitulação da terceira temporada apenas para os espectadores dos EUA. "Mas dado o recente tiroteio trágico em uma escola no Texas, os espectadores podem achar a cena de abertura do episódio 1 angustiante. Estamos profundamente entristecidos por essa violência indescritível e nossos corações estão com todas as famílias que estão de luto por um ente querido."
Também incluíram na descrição do programa um breve aviso sobre violência gráfica com crianças.
"Stranger Things 4" chega à plataforma nesta sexta-feira, em uma versão mais sombria. A segunda parte, que vai concluir essa temporada, só vai ao ar em 1º de julho.

Veja Também

Quarta temporada de 'Stranger Things' tem demônios e clima sombrio

5 filmes em que Tom Cruise arrasa na atuação disponíveis no streaming

Mark Wahlberg diz que viver padre no cinema impulsionou sua fé em Deus

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Streaming Televisão
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Como polícia desmascarou assassino brasileiro que ficou foragido no Paraguai por décadas
Imagem BBC Brasil
'Família Bolsonaro não deve se meter mais nas eleições do Rio, porque só apresentam ladrão', diz deputado ex-bolsonarista Otoni de Paula
Xícara de café.
Café, demência e sono: o que dizem os últimos estudos

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados