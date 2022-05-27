Netflix inclui alerta na série 'Stranger Things' após tiroteio em escola no Texas

Cena da quarta temporada de Stranger Things Crédito: Netflix

Após o incidente nesta terça-feira, em que um jovem de 18 anos matou diversas crianças e adultos numa escola do Texas, a Netflix adicinou às pressas um aviso de conteúdo na quarta temporada de "Stranger Things", que estreia sua primeira parte nesta sexta-feira.

Este que se tornou o pior massacre em uma instituição de ensino infantil nos EUA em quase dez anos fez com que a plataforma de streaming inserisse esse alerta, já que no começo da série há uma cena envolvendo violência com crianças.

"Filmamos esta temporada de 'Stranger Things' há um ano", detalha o aviso, que aparece antes da recapitulação da terceira temporada apenas para os espectadores dos EUA. "Mas dado o recente tiroteio trágico em uma escola no Texas, os espectadores podem achar a cena de abertura do episódio 1 angustiante. Estamos profundamente entristecidos por essa violência indescritível e nossos corações estão com todas as famílias que estão de luto por um ente querido."

Também incluíram na descrição do programa um breve aviso sobre violência gráfica com crianças.