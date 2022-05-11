Ferrovia Vitória X Minas: produtora busca histórias em cidades próximas para filme

Projeto Curta Vitória a Minas Crédito: Divulgação/IMA_Lab

Que tal ter sua história transformada num filme? A possibilidade está valendo para 10 moradores das 22 cidades situadas no entorno da Estrada de Ferro Vitória a Minas. O Instituto Marlin Azul está selecionando enredos reais ou fictícios para transformá-los em curtas, que serão exibidos gratuitamente em sessões ao ar livre nas praças das cidades em que eles acontecerem.

Os interessados têm até o dia 30 de junho para se inscrever no site www.curtavitoriaaminas.com.br . Pode se inscrever qualquer pessoa acima de 18 anos, residente em uma das cidades indicadas, que tenha interesse em audiovisual, mesmo sem experiência anterior na área.

No Espírito Santo poderão se inscrever moradores de Fundão, Ibiraçu, João Neiva, Colatina e Baixo Guandu. Em Minas Gerais, o concurso receberá histórias vindas de Aimorés, Itueta, Resplendor, Conselheiro Pena, Tumiritinga, Governador Valadares, Periquito, Naque, Belo Oriente, Santana do Paraíso, Ipatinga, Coronel Fabriciano, Timóteo, Antônio Dias, João Monlevade, Nova Era e Bela Vista de Minas.

Cada história deverá ter apenas um autor. No entanto, a mesma pessoa pode inscrever quantas histórias quiser, sendo que apenas uma delas poderá ser selecionada. A temática é livre e não precisa ser relacionada a histórias da ferrovia. Uma comissão integrada por profissionais de cinema escolherá dez histórias a partir de critérios como originalidade do texto e o interesse gerado pelo tema.

OFICINAS PARA APRENDER

Os autores selecionados participarão, no período de 13 a 28 de agosto, do Curso de Formação Básica sobre roteiro, direção, produção, fotografia, direção de arte, som, montagem, direito autoral, com a orientação de profissionais das áreas do cinema, televisão, jornalismo e história. As despesas com transporte, hospedagem, alimentação, equipamentos e serviços para participação nas oficinas serão custeadas pelo projeto.

E com o roteiro e o plano de filmagem em mãos, o autor voltará para a cidade de origem para gravar o filme com o suporte de equipamentos de captação de imagens e de som e a orientação de uma equipe de profissionais audiovisuais. Após as gravações, o autor partirá para a etapa de montagem tendo o acompanhamento de um editor e de um finalizador. As obras comporão um circuito de difusão com exibições abertas e gratuitas em telas de cinema montadas em ruas e praças das cidades participantes.

Projeto Curta Vitória a Minas Crédito: Divulgação/IMA_Lab

As ficções e documentários integrarão uma coletânea distribuída para os autores selecionados, instituições culturais e educativas dos municípios selecionados, secretarias municipais e estaduais de educação e cultura do Espírito Santo e Minas Gerais, bibliotecas públicas, pontos de cultura, cineclubes e universidades.

HISTÓRICO

Esta é a segunda edição do Curta Vitória a Minas. Na primeira, lançada em 2014, foram transformadas em filme as seguintes histórias capixabas: “Vovó, o Trem e Eu”, de Eloisa Ribeiro, de Fundão (ES); “O Segredo de Giuzzeppe”, de Nilma Scarpati, de Ibiraçu (ES); “A Seta do Galo”, de Sandra Mazzega, de João Neiva (ES); “O Som do Silêncio”, de Juliana Brêda, de Colatina (ES); “O Trem do Amor”, de Vanda Berger, de Baixo Guandu (ES). Outras 10 produções mineiras também foram realizadas. Os filmes da primeira edição podem ser assistidos no site www.imacultural.org.br

SERVIÇO