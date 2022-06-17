Cantora gospel Bruna Karla é criticada por comentários homofóbicos

Bruna Karla é criticada por comentários homofóbicos Crédito: Reprodução/Youtube/Positivamente Podcast

A cantora gospel Bruna Karla está sendo criticada na web por causa de comentários homofóbicos feitos durante uma entrevista em dezembro de 2021. Na ocasião, a artista disse para a apresentadora Karina Bacchi que não concorda com o casamento homoafetivo.

"Teve um amigo que me perguntou: 'Bruna, quando eu me casar, você vai no meu casamento?' e eu olhei para ele, fui bem sincera e disse: 'Ah, quando você se casar com uma mulher linda e cheia do poder de Deus, eu vou, sim'", iniciou.

Em seguida, Bruna disse que tinha “liberdade” para falar do assunto com o amigo. E ainda enfatizou dizendo que no dia em que cantar em um casamento gay, iria parar de cantar sobre a bíblia.

"E ele falou assim: 'Você sabe que não é isso que eu tô perguntando'. Estou falando de um amigo, homossexual, que a gente tem essa liberdade. E eu falei que o dia que eu aceitar cantar no seu casamento com outro homem, eu posso parar de cantar sobre a Bíblia e sobre Jesus”, comentou.

Por fim, a artista mandou um recado para os amigos e ouvintes homossexuais. "Aos meus amigos, meus ouvintes homossexuais, o que Deus tem pra sua vida é libertação, algo que ele sonhou pra você. Então receba todo o meu amor, meu respeito, porque Jesus não sonhou isso pra você", finalizou Bruna dizendo que esse (homossexualidade) é um "caminho de morte e "condenação eterna".

até quando nós LGBTs vamos aceitar esse discursinho de crente? pic.twitter.com/YkZEDdj6TJ — desvyados (@desvyados) June 15, 2022

Após o trecho da entrevista viralizar nas redes sociais, vários fãs e famosos comentaram sobre os comentários de Bruna. Em uma publicação no Twitter, a cantora Ludmilla disse que “esse é o tipo de discurso que embrulha seu estômago”.

"Esse é o tipo de discurso que me embrulha o estômago e me deixa revoltada", escreveu a cantora. "Pessoas como ela, que se dizem "porta-vozes" de Deus, descartam e fazem mal às pessoas o tempo inteiro pelo simples fato de elas serem quem elas são!", escreveu Ludmilla.

Quantos de nós vamos precisar morrer gritando que ISSO NÃO É UMA ESCOLHA?! Mais quanto tempo vamos precisar sofrer pelo direito de amar? Amor ao próximo? Que próximo? Respeito? Pra quem? Chega de ódio. Chega de homofobia. Chega de transfobia. Nós imploramos. Chega! — LUDMILLA (@Ludmilla) June 16, 2022

Outras celebridades criticaram o discurso de Bruna Karla, como os cantores Lucas Silveira e Fernando Badauí, o ex-BBB Gil do Vigor, as cantoras Day Limns e Valesca Popozuda e a ex-BBB Ana Paula Renault. Em resposta a um tweet da ex-BBB Camilla de Lucas, Gil falou que Jesus Cristo decretou o amor e respeito acima de tudo.

“Amiga, você falou tudo! É muito complicado e sabe o que mais? Queria que estes ‘irmãos’ viessem debater a Bíblia comigo para que eles entendam que o princípio do amor e respeito foi decretado por Cristo como o maior de todos os mandamentos”, disse.