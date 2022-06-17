Cantora gospel Bruna Karla é criticada por comentários homofóbicos

A cantora gospel Bruna Karla está sendo criticada na web por causa de comentários homofóbicos feitos durante uma entrevista em dezembro de 2021. Na ocasião, a artista disse para a apresentadora Karina Bacchi que não concorda com o casamento homoafetivo.
"Teve um amigo que me perguntou: 'Bruna, quando eu me casar, você vai no meu casamento?' e eu olhei para ele, fui bem sincera e disse: 'Ah, quando você se casar com uma mulher linda e cheia do poder de Deus, eu vou, sim'", iniciou.
Em seguida, Bruna disse que tinha “liberdade” para falar do assunto com o amigo. E ainda enfatizou dizendo que no dia em que cantar em um casamento gay, iria parar de cantar sobre a bíblia.
"E ele falou assim: 'Você sabe que não é isso que eu tô perguntando'. Estou falando de um amigo, homossexual, que a gente tem essa liberdade. E eu falei que o dia que eu aceitar cantar no seu casamento com outro homem, eu posso parar de cantar sobre a Bíblia e sobre Jesus”, comentou.
Por fim, a artista mandou um recado para os amigos e ouvintes homossexuais. "Aos meus amigos, meus ouvintes homossexuais, o que Deus tem pra sua vida é libertação, algo que ele sonhou pra você. Então receba todo o meu amor, meu respeito, porque Jesus não sonhou isso pra você", finalizou Bruna dizendo que esse (homossexualidade) é um "caminho de morte e "condenação eterna".
Após o trecho da entrevista viralizar nas redes sociais, vários fãs e famosos comentaram sobre os comentários de Bruna. Em uma publicação no Twitter, a cantora Ludmilla disse que “esse é o tipo de discurso que embrulha seu estômago”.
"Esse é o tipo de discurso que me embrulha o estômago e me deixa revoltada", escreveu a cantora. "Pessoas como ela, que se dizem "porta-vozes" de Deus, descartam e fazem mal às pessoas o tempo inteiro pelo simples fato de elas serem quem elas são!", escreveu Ludmilla.
Outras celebridades criticaram o discurso de Bruna Karla, como os cantores Lucas Silveira e Fernando Badauí, o ex-BBB Gil do Vigor, as cantoras Day Limns e Valesca Popozuda e a ex-BBB Ana Paula Renault. Em resposta a um tweet da ex-BBB Camilla de Lucas, Gil falou que Jesus Cristo decretou o amor e respeito acima de tudo.
“Amiga, você falou tudo! É muito complicado e sabe o que mais? Queria que estes ‘irmãos’ viessem debater a Bíblia comigo para que eles entendam que o princípio do amor e respeito foi decretado por Cristo como o maior de todos os mandamentos”, disse.