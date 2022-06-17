Ex-mulher de Jô revela que jogador tinha cinco filhos fora do casamento

Jô e a ex-mulher Crédito: Reprodução/Instagram

Após anunciar o fim do casamento com Jô, Cláudia Silva, ex-mulher do jogador , revelou nas redes sociais que o atleta já tinha cinco filhos fora do casamento. Segundo ela, não seria uma surpresa caso seja confirmado a paternidade do filho de Maiára Quiderolly, suposta amante de Jô.

"Mais um filho não é surpresa. Não é uma surpresa para mim que apareça outro, como agora estão dizendo. Já são cinco. Sou, inclusive, muito amiga da mãe de um deles", disse ela.

A amiga a que Cláudia se refere é a publicitária Carol Martins, mãe de um menino de 6 anos. Em 2015, Carol trabalhava em uma concessionária no bairro do Recreio, Zona Oeste do Rio, quando descobriu que estava grávida de Jô. Na época, várias notícias repercutiram o caso extraconjugal do atleta.

Todas as revelações de Cláudia foram feitas através de vídeos no Instagram. Entretanto, a ex-mulher de Jô acabou deletando as publicações cerca de duas horas depois de divulgar. Em uma das postagens, a ex-passista do Salgueiro disse ainda que o ex-Corinthians tinha a senha de seu perfil.

SEPARAÇÃO

“Eu tentei ser forte enquanto eu pude, eu lutei pelo meu casamento até onde eu pude, eu não estou me sentindo fracassada, pelo contrário, eu estou me sentindo vitoriosa porque eu escrevi uma história linda, eu tenho dois filhos lindos, eu casei, eu fiz tudo certo. Fiz tudo o que uma mulher sonha em fazer e quem perdeu foi ele. Eu não perdi nada. Então, por favor, não falem mais desse assunto comigo”, disse a ex-mulher do atacante.