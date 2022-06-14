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Após ser demitido do Corinthians, Jô descobre que engravidou amante

Dê acordo com colunista Léo Dias, a suposta mãe do filho do jogador seria a influencer Maiára Quiderolly, que conta com mais de 60 mil seguidores nas redes sociais
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 14 de Junho de 2022 às 15:18

Jô e a suposta amante Maiára Quiderolly, que estaria grávida do jogador
Jô e a suposta amante Maiára Quiderolly, que estaria grávida do jogador Crédito: Reprodução/ Instagram
Ex-atacante do Corinthians, vice-líder do Campeonato Brasileiro da Série A, Jô está passando por um inferno astral. Após ser demitido do Timão, ao ser flagrado em um evento de pagode na semana passada, enquanto seu time perdia para o Cuiabá no Brasileirão, o atleta acabou de descobrir que sua suposta amante, a influenciadora Maiára Quiderolly, está grávida. A informação é do colunista Léo Dias, do Metrópoles.
Com mais de 66 mil seguidores no Instagram, a influenciadora tem compartilhado nas redes sociais sua rotina durante a gravidez. O colunista chegou a entrar em contato com a influencer, que não confirmou e nem negou se Jô é o pai do filho que está esperando. 
Na verdade, o BO começou no final de 2021, às vésperas de renovar votos de casamento. Jô sumiu por três dias enquanto curtia seu "tempo livre", em uma festa com amigos, deixando sua esposa preocupada.

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Após o sumiço, reapareceu e disse, na época, estar arrependido. Além disso, o jogador também indicou que estaria solteiro. Ao decidir voltar para casa, fez um post nas redes sociais se desculpando com a mulher, apagando segundos depois.
O atacante, no último domingo (12), voltou a usar as redes, fazendo um post no Instagram se declarando para a esposa. Mas, após a repercussão da gravidez da amante, ele deletou sua conta na plataforma.

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