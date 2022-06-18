Luísa Sonza é atingida por tênis durante show em São Paulo

Na última quinta-feira, 16, Luísa Sonza foi atingida por um tênis enquanto se apresentava na Micareta São Paulo. Após o susto, a cantora seguiu o show normalmente e aproveitou ao lado do público.
No vídeo compartilhado por internautas, Luísa aparece em cima do trio elétrico quando o calçado é atirado em sua direção. Ela olhou e deu sequência para a sua apresentação.
"Ah não! Se essa moda pega, estamos todos lascados", comentou a sertaneja Thaeme. "Virou moda essa falta de respeito?", questionou uma internauta.
Em seu perfil, Luísa Sonza compartilhou os bastidores do show, mas não citou o episódio da sapatada.
No último domingo, 12, Zé Felipe também passou pela mesma situação e foi atingido por um tênis durante seu show em Italva, no Rio de Janeiro. "Machucou muito, minha face quase arrancou", detalhou o sertanejo em um vídeo publicado nos Stories de Instagram na terça-feira, 14.