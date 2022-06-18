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Luísa Sonza é atingida por tênis durante show em São Paulo

Cantora se apresentava em cima do trio elétrico da Micareta São Paulo quando jogaram o sapato em sua direção
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 18 de Junho de 2022 às 09:11

Luísa Sonza apresentando seu último show de 2021 no Pré Reveillon RIO, na Marina da Glória, no Rio de Janeiro (RJ)
Luísa Sonza foi atingida por um tênis enquanto se apresentava na Micareta São Paulo Crédito: Michelle Felippelli/Futura Press/Folhapress
Na última quinta-feira, 16, Luísa Sonza foi atingida por um tênis enquanto se apresentava na Micareta São Paulo. Após o susto, a cantora seguiu o show normalmente e aproveitou ao lado do público.
No vídeo compartilhado por internautas, Luísa aparece em cima do trio elétrico quando o calçado é atirado em sua direção. Ela olhou e deu sequência para a sua apresentação.
"Ah não! Se essa moda pega, estamos todos lascados", comentou a sertaneja Thaeme. "Virou moda essa falta de respeito?", questionou uma internauta.
Em seu perfil, Luísa Sonza compartilhou os bastidores do show, mas não citou o episódio da sapatada.
No último domingo, 12, Zé Felipe também passou pela mesma situação e foi atingido por um tênis durante seu show em Italva, no Rio de Janeiro. "Machucou muito, minha face quase arrancou", detalhou o sertanejo em um vídeo publicado nos Stories de Instagram na terça-feira, 14.

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