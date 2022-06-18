Luísa Sonza é atingida por tênis durante show em São Paulo

Luísa Sonza foi atingida por um tênis enquanto se apresentava na Micareta São Paulo Crédito: Michelle Felippelli/Futura Press/Folhapress

Na última quinta-feira, 16, Luísa Sonza foi atingida por um tênis enquanto se apresentava na Micareta São Paulo. Após o susto, a cantora seguiu o show normalmente e aproveitou ao lado do público.

No vídeo compartilhado por internautas, Luísa aparece em cima do trio elétrico quando o calçado é atirado em sua direção. Ela olhou e deu sequência para a sua apresentação.

"Ah não! Se essa moda pega, estamos todos lascados", comentou a sertaneja Thaeme. "Virou moda essa falta de respeito?", questionou uma internauta.

Em seu perfil, Luísa Sonza compartilhou os bastidores do show, mas não citou o episódio da sapatada.