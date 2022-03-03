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Música

Novo clipe de Alok 'Headlights' ultrapassa meio milhão de visualizações

Após o lançamento de Deeper, Side Effect e Un Ratito, que conta com a participação de Juliette e Luis Fonsi, Alok fechou o mês de fevereiro com um novo clipe: Headlights
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 03 de Março de 2022 às 15:38

DJ Alok
DJ Alok Crédito: Instagram/alok
Após o lançamento de Deeper, Side Effect e Un Ratito, que conta com a participação de Juliette e Luis Fonsi, Alok fechou o mês de fevereiro com um novo clipe: Headlights.
No novo single, Alok se junta à cantora Kiddo e ao inglês Alan Walker, que já esteve em outros trabalhos do DJ, como Wherever You Go.
O público já espera que a dupla ocupe o mesmo palco. Headlights bateu mais de um milhão de streams em um dia.
Chamam atenção no clipe a estética futurista e as diferentes fontes de iluminação, deixando Kiddo sempre em evidência.
Em vídeo publicado em seu Instagram, Alok comentou que a gravação do clipe foi desafiadora."O processo de gravação não é nada fácil, exige muita concentração e energia", contou.

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