Novo clipe de Alok 'Headlights' ultrapassa meio milhão de visualizações

DJ Alok Crédito: Instagram/alok

Após o lançamento de Deeper, Side Effect e Un Ratito, que conta com a participação de Juliette e Luis Fonsi, Alok fechou o mês de fevereiro com um novo clipe: Headlights.

No novo single, Alok se junta à cantora Kiddo e ao inglês Alan Walker, que já esteve em outros trabalhos do DJ, como Wherever You Go.

O público já espera que a dupla ocupe o mesmo palco. Headlights bateu mais de um milhão de streams em um dia.

Será q o Alan Walker e o Alok vão tocar Headlights juntos — red rafa | #MakeTASM3 (@itsrafahell) March 2, 2022

Chamam atenção no clipe a estética futurista e as diferentes fontes de iluminação, deixando Kiddo sempre em evidência.