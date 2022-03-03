Diego e Daniele Hypolito fazem sucesso em circo no Rio de Janeiro

Diego e Daniele Hypolito apostam carreira no universo do picadeiro Crédito: Reprodução/Instagram/@diegohypolito/@danyhypolito

Os irmãos Diego e Daniele Hypolito estão dando um show no espetáculo “Abracadabra” no Circo Reder, na Baixada Fluminense, Rio de Janeiro. Famosos no mundo da ginástica, os atletas embarcaram em outubro de 2021 no projeto, que conta com mais 50 artistas, e chegam à reta final de apresentações em Nova Iguaçu, após passagem pela Barra da Tijuca.

Diego Hypólito é o mestre de cerimônias do show, mas também realiza performances acrobáticas no número "Irmãos Hypolito" ao lado da irmã. "Quem diria! Ginasta, comentarista do time de ouro, aspirante a cantor, projeto social em Santa Cruz, palestrante, artista de circo e agora também apresentador. Acreditar e ter fé. Ser justo e trabalhar duro. Esse é Diego Hypólito", escreveu o jovem em seu Instagram.

“Todo atleta é um artista, porque a apresentação é para o público. Nunca tive vontade de fazer parte de nenhum espetáculo internacional porque as propostas não eram com os irmãos Hypolito. Não queria estar caracterizado de outra maneira”, disse o medalhista olímpico à revista Quem, na época da estreia.

A apresentação ainda traz uma orquestra que rege a parte sonora, que conta com vozes de Camila e Pablo Braunna. E também um telão de 100 metros quadrados, que ajuda na projeção para o público.

Ainda na reportagem para a revista, Daniele Hypólito revelou que trabalhar no picadeiro nunca passou pela sua cabeça. Segundo ela, o imaginário do ritmo de treinos e exercícios era muito pesado, já que sempre associou as belas apresentações do mundialmente famoso 'Cirque du Soleil'.

“Nunca pensei em trabalhar com circo porque tinha a imagem do Cirque du Soleil, onde o treino é tão difícil quanto o de ginástica. Não que a preparação do espetáculo em que estamos não seja exigente, mas o pedido dos donos é a alegria de quem trabalha com eles e do público. É agradável, gostoso”, revela Daniele.