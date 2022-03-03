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Circo

Diego e Daniele Hypolito fazem sucesso em circo no Rio de Janeiro

Famosos na ginástica mundial, os irmãos apostaram no universo do picadeiro e colhem os louros da experiência no espetáculo “Abracadabra”
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 03 de Março de 2022 às 14:20

Diego e Daniele Hypólito apostam carreira no universo do picadeiro
Diego e Daniele Hypolito apostam carreira no universo do picadeiro Crédito: Reprodução/Instagram/@diegohypolito/@danyhypolito
Os irmãos Diego e Daniele Hypolito estão dando um show no espetáculo “Abracadabra” no Circo Reder, na Baixada Fluminense, Rio de Janeiro. Famosos no mundo da ginástica, os atletas embarcaram em outubro de 2021 no projeto, que conta com mais 50 artistas, e chegam à reta final de apresentações em Nova Iguaçu, após passagem pela Barra da Tijuca. 
Diego Hypólito é o mestre de cerimônias do show, mas também realiza performances acrobáticas no número "Irmãos Hypolito" ao lado da irmã. "Quem diria! Ginasta, comentarista do time de ouro, aspirante a cantor, projeto social em Santa Cruz, palestrante, artista de circo e agora também apresentador. Acreditar e ter fé. Ser justo e trabalhar duro. Esse é Diego Hypólito", escreveu o jovem em seu Instagram.
“Todo atleta é um artista, porque a apresentação é para o público. Nunca tive vontade de fazer parte de nenhum espetáculo internacional porque as propostas não eram com os irmãos Hypolito. Não queria estar caracterizado de outra maneira”, disse o medalhista olímpico à revista Quem, na época da estreia.
A apresentação ainda traz uma orquestra que rege a parte sonora, que conta com vozes de Camila e Pablo Braunna. E também um telão de 100 metros quadrados, que ajuda na projeção para o público.
Ainda na reportagem para a revista, Daniele Hypólito revelou que trabalhar no picadeiro nunca passou pela sua cabeça. Segundo ela, o imaginário do ritmo de treinos e exercícios era muito pesado, já que sempre associou as belas apresentações do mundialmente famoso 'Cirque du Soleil'.
“Nunca pensei em trabalhar com circo porque tinha a imagem do Cirque du Soleil, onde o treino é tão difícil quanto o de ginástica. Não que a preparação do espetáculo em que estamos não seja exigente, mas o pedido dos donos é a alegria de quem trabalha com eles e do público. É agradável, gostoso”, revela Daniele.
Além de "Irmãos Hypolito", o circo traz grandes apresentações de trapezistas voadores e também o chamado “Globo da vida”, com oito motocicletas. Além disso, os malabaristas, bailarinos e acrobatas compõem o espetáculo que encanta o público carioca e também de outras partes do Brasil.

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