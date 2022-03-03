Elaine Rowena inicia agenda de shows de 2022 com clássicos do blues e bossa

Elaine Rowena apresenta o espetáculo "Nossos Duos" em Vitória Crédito: Divulgação

Uma das referências do Estado quando o assunto é música erudita - especialmente pela voz marcante e versatilidade artística -, Elaine Rowena promete muito swing em sua apresentação no 244 Club, em Vitória, na noite desta sexta-feira (4). No espetáculo "Nossos Duos", a diva dividirá o palco com o pianista Gerlin Júnior, além de contar com participações especiais de Gardenia Marques, Scarlett Alves e Germana Wernersbach.

No repertório, clássicos do jazz, bossa e blues, mesclando versões de sucessos de artistas como Billie Holiday, Amy Winehouse e Tom Jobim. Biscoito fino!

Esta será a abertura da temporada de shows da cantora em 2022. De acordo com Rowena, o projeto foi elaborado respeitando etapas importantes do processo criativo, como seleção de repertório, pesquisas de concepções estilísticas, criação dos arranjos e a escolha das convidadas.

Sobre a parceria com o Gerlin Júnior, a artista garante que ela "já vem se firmando ao longo dos anos". "Ele foi diretor musical de 'Webber: Os Grandes Musicais da Broadway' (concebido por Rowena). É um jovem com uma cabeça incrível e, pra mim, um dos maiores talentos do Brasil no que tange à nova geração. Sem dúvidas, essa parceria vai se estender por muitos anos. Temos projetos juntos e, inclusive, uma viagem programada para a Europa", enumera.

Durante bate-papo com "HZ", Elaine deu detalhes sobre a paleta de estilos musicais a serem apresentados no show. "O jazz é a base para muitas coisas. Primeiro vem o blues, que é o pai de todos, depois o jazz e a gente 'ramifica', até porque a Bossa Nova é um braço do jazz. É uma 'fusion' de jazz, com roupagem erudita e samba-canção. Estamos trabalhando desde o jazz purista até as vertentes correlatas do gênero. Estas misturas são criadas em função das possibilidades harmônicas desse jazz".

"Camaleônica", Rowena bombou no último verão europeu, em junho de 2021, quando a versão de "Carne de Gato" (gravada em 2005) ganhou um remix em ritmo de house, "reinando" nas pistas do Velho Mundo.

"A faixa 'nasceu' quando tinha sete anos e meu pai cantava para mim. Depois, gravei o CD, com membros da bateria da escola de samba Vai Vai, de São Paulo, com orquestração de Ligeiro, um dos mestres de bateria da agremiação. Depois, foi postada pelo jornalista Gabriel Gomes nas plataformas. Os produtores Massivedrum e Theo Pedrada, que estavam em busca de uma cantora brasileira para fazer um remix de house, entraram em contato comigo. Fizeram o convite e produziram a faixa, que ficou super bacana. Nossa ideia agora é gravar dois clipes dessa versão, um na Europa e outro em Vitória, com direção do Gerlin Júnior", comemora.

Claro que "Carne de Gato" não é a única iniciativa na temporada. "Entre os projetos, está o show 'Essas Mulheres', em cena no Palácio Sônia Cabral, dias 10 e 11 de março. Gerlin (Júnior) vai assinar a direção musical e, no palco, artistas capixabas de várias vertentes, como música, dança, literatura e artes plásticas", destaca, enumerando outros pontos de sua agenda lotada.

"Também daremos continuísmo a 'Nossos Duos', além de um outro show inédito, que teremos mais detalhes em breve. Ah, também vamos à Europa ministrar aulas a convite de uma faculdade. As próximas temporadas prometem", complementa.

SHOW "NOSSOS DUOS"