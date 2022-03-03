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Álbum

Camila Cabello anuncia data de lançamento para o álbum 'Familia'

O anúncio foi feito pelas redes sociais. "Dois fatos: é meu aniversário e este álbum tem o meu coração inteiro", escreveu na legenda da postagem no Instagram
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 03 de Março de 2022 às 15:34

Camila Cabello anuncia data de lançamento para o álbum 'Familia'
Camila Cabello anuncia data de lançamento para o álbum 'Familia' Crédito: FramePhoto/Folhapress
A cantora Camila Cabello comemora 25 anos nesta quinta, 3, e, para celebrar, revelou a capa e a data de lançamento de seu mais novo álbum: Família.
O anúncio foi feito pelas redes sociais. "Dois fatos: é meu aniversário e este álbum tem o meu coração inteiro", escreveu na legenda da postagem no Instagram.
A capa traz a artista abraçada com uma criança. Familia será lançado no dia 8 de abril.
Nesta sexta, 4, Camila também lançará a parceria com o cantor Ed Sheeran, Bam Bam, que faz parte do novo álbum. A prévia do single foi divulgada no TikTok e, em menos de 24 horas, alcançou mais de 27 milhões de visualizações e mais de 1 milhão de curtidas.

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