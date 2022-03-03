Camila Cabello anuncia data de lançamento para o álbum 'Familia' Crédito: FramePhoto/Folhapress

A cantora Camila Cabello comemora 25 anos nesta quinta, 3, e, para celebrar, revelou a capa e a data de lançamento de seu mais novo álbum: Família.

O anúncio foi feito pelas redes sociais. "Dois fatos: é meu aniversário e este álbum tem o meu coração inteiro", escreveu na legenda da postagem no Instagram.

A capa traz a artista abraçada com uma criança. Familia será lançado no dia 8 de abril.