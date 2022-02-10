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Renata Rasseli

Alunos do projeto Vale Música do ES se apresentam na Expo Dubai

Os jovens vão integrar a Orquestra Vale Música, que apresentará dois concertos, nos próximos dias 19 e 20 de fevereiro, nos Emirados Árabes

Publicado em 10 de Fevereiro de 2022 às 14:55

Públicado em 

10 fev 2022 às 14:55
Renata Rasseli

Colunista

Renata Rasseli

Grupo de alunos do Vale Musica ES que vai se apresentar na Expo Dubai
Grupo de alunos do Vale Musica ES que vai se apresentar na Expo Dubai Crédito: Fabio Prieto
Um grupo de alunos do Vale Música ES embarca no próximo dia 14 de fevereiro para Dubai, nos Emirados Árabes. Os jovens vão integrar a Orquestra Vale Música, junto com os alunos dos polos do Programa Vale Música de Belém (PA) e Corumbá (MS), para se apresentar na Expo Dubai, um dos maiores eventos do mundo nas áreas de cultura, tecnologia, inovação e design. A exposição conta com a participação de mais de 190 países.
Formada por 45 alunos, a Orquestra Vale Música vai realizar dois concertos, nos dias 19 e 20 de fevereiro, no Dubai Millennium Amphitheatre. A regência será dos maestros Eduardo Lucas da Silva (ES), Eduardo Martinelli (MS) e Renan Cardoso (PA). Entre os spallas selecionados estão o capixaba Lucas Anizio, Caio Fortunato e Igor Amaro.

PAISAGENS BRASILEIRAS

Grupo de alunos do Vale Musica ES que vai se apresentar na Expo Dubai
Grupo de alunos do Vale Musica ES que vai se apresentar na Expo Dubai Crédito: Fabio Prieto
O repertório promove uma viagem encantada pela riqueza natural brasileira, através dos sons da Caatinga, do Pantanal, da Amazônia e da Mata Atlântica, finalizando com o doce balanço da Bossa Nova e a “Aquarela do Brasil” de Ary Barroso. Entre os temas selecionados para representar as paisagens capixabas destacam-se as toadas de congo “A Baleia”, “Iaiá, você vai à Penha” e “Madalena do Jucu”, além da canção “Na Puxada de Rede”, de Amaro Lima e Chocolate.

BICENTENÁRIO DA INDEPENDÊNCIA

As apresentações marcam os 200 dias para o bicentenário da independência do Brasil. Os concertos serão transmitidos pelo canal da Expo Dubai no YouTube, às 10h, no horário de Brasília.
O Programa Vale Música é uma iniciativa do Instituto Cultural Vale que visa incentivar e fortalecer a formação de crianças, adolescentes e jovens para música de concerto no Brasil. O programa cria uma rede de colaboração entre orquestras parceiras para incrementar o ensino e a aprendizagem nos projetos de música patrocinados pela Vale, com intercâmbios entre estudantes e professores, aulas e residências artísticas. Atualmente, o Programa Vale Música conta com cinco polos de formação nos estados do Pará, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul e Espírito Santo, envolvendo mais de mil alunos e 250 profissionais.

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Renata Rasseli

A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida

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