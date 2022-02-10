Alunos do projeto Vale Música do ES se apresentam na Expo Dubai

Grupo de alunos do Vale Musica ES que vai se apresentar na Expo Dubai Crédito: Fabio Prieto

Um grupo de alunos do Vale Música ES embarca no próximo dia 14 de fevereiro para Dubai, nos Emirados Árabes. Os jovens vão integrar a Orquestra Vale Música, junto com os alunos dos polos do Programa Vale Música de Belém (PA) e Corumbá (MS), para se apresentar na Expo Dubai, um dos maiores eventos do mundo nas áreas de cultura, tecnologia, inovação e design. A exposição conta com a participação de mais de 190 países.

Formada por 45 alunos, a Orquestra Vale Música vai realizar dois concertos, nos dias 19 e 20 de fevereiro, no Dubai Millennium Amphitheatre. A regência será dos maestros Eduardo Lucas da Silva (ES), Eduardo Martinelli (MS) e Renan Cardoso (PA). Entre os spallas selecionados estão o capixaba Lucas Anizio, Caio Fortunato e Igor Amaro.

PAISAGENS BRASILEIRAS

Grupo de alunos do Vale Musica ES que vai se apresentar na Expo Dubai Crédito: Fabio Prieto

O repertório promove uma viagem encantada pela riqueza natural brasileira, através dos sons da Caatinga, do Pantanal, da Amazônia e da Mata Atlântica, finalizando com o doce balanço da Bossa Nova e a “Aquarela do Brasil” de Ary Barroso. Entre os temas selecionados para representar as paisagens capixabas destacam-se as toadas de congo “A Baleia”, “Iaiá, você vai à Penha” e “Madalena do Jucu”, além da canção “Na Puxada de Rede”, de Amaro Lima e Chocolate.

BICENTENÁRIO DA INDEPENDÊNCIA

As apresentações marcam os 200 dias para o bicentenário da independência do Brasil. Os concertos serão transmitidos pelo canal da Expo Dubai no YouTube, às 10h, no horário de Brasília.