Vale Música completa 20 anos de valorização dos jovens músicos

Orquestra Sinfônica do Conservatório de Tatuí Crédito: Paulo Rogério Ribeiro/Conservatório de Tatuí

Um instrumento pesado, de madeira e desconhecido para a maioria das pessoas. Esse é o fagote. Você leu certo: f-a-g-o-t-e. Com cerca de 5kg, e um nome exótico, o instrumento musical chamou a atenção do jovem Mauro Sérgio Nunes de Oliveira. O contato com esse estranho objeto aconteceu quando Maurinho, como é chamado pela família, integrou o projeto Vale Música em meados de 2016.

Aos 16 anos, o rapaz se encantou pelo universo da música clássica. Ele já fazia parte da banda marcial da escola estadual Clóvis Borges Miguel, em Serra-Sede. O primeiro instrumento que ele dominou foi o saxofone e não parou por aí. O jovem tinha muitas aspirações e passava horas do dia praticando ou pesquisando sobre músicos de referência. Foi assim que ele chegou aos Colibris: renomada família de instrumentistas capixaba.

O apreço pela música era maior que o menino e a sua vontade em aprender mais era percebida por todos. Certo dia, um de seus amigos sugeriu a ele se inscrever no projeto de música da Vale que, coincidentemente, estava com inscrições abertas. Mauro Júnior deu ouvidos ao sábio amigo, agarrou a oportunidade, fez sua inscrição, realizou a prova e com maestria se tornou um dos pupilos do Vale Música Serra, em 2016. A partir daquele ano, sua vida mudou completamente.

O projeto foi meu ponto de partida, conta todo sorridente o rapaz que hoje, aos 22 anos, é estudante com especialização em fagote - o instrumento pesado, estranho e de madeira - de uma das universidades mais renomadas do país, a Universidade de São Paulo (USP). Além de se dedicar aos estudos na USP, ele compõe ainda o Conservatório Dramático e Musical Dr. Carlos de Campos, o Conservatório de Tatuí, uma das mais respeitadas escolas de música da América Latina.

De fala suave e sorriso largo, Maurinho é o orgulho dos moradores de Itaquara I, na Serra, bairro onde foi criado. Filho da dona Ângela e do seu Mauro, o rapaz tem orgulho de sua origem e sente gratidão por ser um dos frutos do projeto Vale Música que, neste ano, completa 20 anos de história. Tenho certeza que não serei o primeiro e nem o último aluno do Vale Música a estudar na USP, garante o rapaz todo otimista com o futuro da próxima geração.

Atualmente, a iniciativa atende 200 pessoas com idades entre 07 e 29 anos, na Estação Conhecimento, em Cidade Continental, na Serra; e 70 crianças de 07 a 11 anos, no Núcleo do Vale Música, no Parque Botânico Vale, em Jardim Camburi, Vitória. Além do Espírito Santo, o projeto abrange também os estados de Minas Gerais, Pará e Mato Grosso do Sul e visa ampliar e fortalecer a formação de crianças, adolescentes e jovens para a música de concerto no Brasil.

UM JOVEM PARA SEGUIR

Mauro Sérgio Nunes de Oliveira é um rapaz aparentemente comum. Primogênito, desde pequeno leva consigo responsabilidades que só quem nasce em uma família simples conhece. De pele negra, o menino se viu diante de escolhas difíceis para quem não tem em sua rede familiar referências de profissionais na música. Meus pais sempre foram meu maior incentivo. Eles me deram responsabilidades, mas também a liberdade para decidir meu caminho. Porém, foi um pouco difícil para eles quando eu disse que queria ser músico, lembra.

Em 2017, Maurinho conquistou uma vaga no curso de física na Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), uma vaga, também em física, no Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes) e uma em música na USP. Muitas escolhas para o rapaz que, por fim, optou pelo seu sonho: ser músico. No entanto, aos olhos dos pais, essa não parecia ser a melhor opção para o filho mais velho.

Eles não tinham conhecimento de como é a carreira e que é uma profissão. Eles não tinham essa noção porque isso não fazia parte da vivência deles, diz todo compreensível com a preocupação dos pais quanto ao futuro profissional do jovem. Mesmo com essas apreensões, a família entendeu que a decisão cabia ao filho. Assim, os pais Ângela e Mauro confiaram ao rapaz o caminho escolhido e, naquele mesmo ano, Mauro Júnior partiu para São Paulo, em busca do seu sonho: ser músico fagotista.

Há três anos, Maurinho vivencia sua aspiração que nasceu em uma sala de aula dentro do Vale Música e seu nome é sempre lembrado por educadores, crianças e adolescentes do projeto que o veem como inspiração. Em breve, muitos sairão do Vale Música em direção à USP e a tantas outras universidades do Brasil. E quando esse dia chegar, irei pessoalmente buscá-los no aeroporto com a maior alegria e prazer. Eu me sinto muito feliz em ser visto como uma referência para esses jovens. É uma responsabilidade. E minha expectativa é que eles também possam realizar seus sonhos e levar o projeto por onde forem, assegura o ex-aluno e atualmente professor voluntário do Vale Música.

NÃO SÓ AS CLÁSSICAS

E se você acha que um músico só escuta os clássicos eruditos - muitos deles centenários e com nomes estranhos - como Johann Sebastian Bach, Ludwig van Beethoven, Wolfgang Amadeus Mozart, Ígor Stravinsky ou Heitor Villa-Lobos, você está equivocado.

Primogênito, Maurinho desde pequeno leva consigo responsabilidades que só quem nasce em uma família simples conhece Crédito: Vale/Divulgação

O jovem Mauro Júnior confessa que, apesar de ouvir com frequência esse gênero por gosto, estudo e trabalho; ele aprecia a boa Música Popular Brasileira (MPB) e curte nomes como Djavan, Ivan Lins, Elis Regina, Chico Buarque, Tim Maia, Seu Jorge e Ed Motta.

E veja bem, Maurinho tem ainda um afeto especial por um famoso grupo paulista de pagode: o Katinguelê. Seja tomando banho ou arrumando a casa, tem sempre um Inara, Inara, Inara, Inaraí no radinho do rapaz