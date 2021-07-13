Aluna do projeto Vale Música representa o ES no "The Voice Kids"

Aluna do Projeto Vale Música – Núcleo Parque Botânico, Nicole Falcão representa o Espírito Santo no reality The Voice Kids, exibido pela TV Globo. A cantora mirim vai interpretar a canção "Perfect", de Ed Sheeran, no episódio que vai ao ar no próximo domingo, às 14h20. Será a sétima audição às cegas dessa temporada, na qual Nicole será avaliada pelo júri formado por Gabi Amarantos, Carlinhos Brown e Michel Teló. Com 11 anos de idade, a cantora capixaba é uma das revelações do Projeto Vale Música, no qual apresentou-se como solista nos concertos "Mundo Encantado Disney", "O Sítio do Picapau Amarelo" e "Natal In Jazz".