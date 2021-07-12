Crianças de Vitória participam de “The Voice” na escola

Crianças que participam do The Voice Kids Vitória, na escola do bairro Bela Vista Crédito: Seme/PMV/Divulgação

O “programa” no Cmei é fruto de um trabalho realizado com as crianças sobre a invenção da televisão, como surgiu e como é nos dias de hoje. A garotada respondeu a uma enquete sobre seus programas de TV favoritos e o mais citado foi o “The Voice Kids”.

Os artistas mirins participaram fantasiados de personagens, dublando músicas e dançando. As professoras juradas também estavam fantasiadas e apresentaram as músicas dos seus personagens. A cada apresentação, as juradas viravam as cadeiras e as crianças escolhiam em qual time queriam permanecer no programa. A jurada escolhida colocava uma medalha adesivada na criança, com a inscrição “Eu participei do The Voice Kids AFL”.

A atividade faz parte do projeto institucional do Cmei “Vivendo as infâncias conectadas com o futuro”, que tem como um dos objetivos unir o passado e o futuro, proporcionando um presente que ajude as crianças a utilizarem as tecnologias de modo saudável.

A cultura digital e as diferentes linguagens são trabalhadas na unidade de ensino de Vitória como forma de fortalecer a autoestima das crianças, proporcionando a elas oportunidades de se reconhecerem como protagonistas de sua própria identidade e garantindo, por meio da temática do projeto, os direitos de aprendizagem em suas variadas dimensões.

CMEI TERÁ UMA RÁDIO ESCOLAR