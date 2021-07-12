Crianças de Vitória participam de “The Voice” na escola

The Voice Kids
Vitória? Sim, podemos. As crianças do Centro Municipal de Educação Infantil (Cmei) Álvaro Fernandes Lima, no bairro Bela Vista, viveram um dia de artista, com direito a serem escolhidas por "técnicos" e cadeiras virando, como se estivessem participando do reality show exibido pela TV Globo, que já foi vencido por um capixaba
.
O “programa” no Cmei é fruto de um trabalho realizado com as crianças sobre a invenção da televisão, como surgiu e como é nos dias de hoje. A garotada respondeu a uma enquete sobre seus programas de TV favoritos e o mais citado foi o “The Voice Kids”.
Os artistas mirins participaram fantasiados de personagens, dublando músicas e dançando. As professoras juradas também estavam fantasiadas e apresentaram as músicas dos seus personagens. A cada apresentação, as juradas viravam as cadeiras e as crianças escolhiam em qual time queriam permanecer no programa. A jurada escolhida colocava uma medalha adesivada na criança, com a inscrição “Eu participei do The Voice Kids AFL”.
A atividade faz parte do projeto institucional do Cmei “Vivendo as infâncias conectadas com o futuro”, que tem como um dos objetivos unir o passado e o futuro, proporcionando um presente que ajude as crianças a utilizarem as tecnologias de modo saudável.
A cultura digital e as diferentes linguagens são trabalhadas na unidade de ensino de Vitória
como forma de fortalecer a autoestima das crianças, proporcionando a elas oportunidades de se reconhecerem como protagonistas de sua própria identidade e garantindo, por meio da temática do projeto, os direitos de aprendizagem em suas variadas dimensões.
O Cmei recebeu, na última quarta-feira (7), os equipamentos comprados pela unidade de ensino para a instalação de uma rádio escolar. Será o primeiro Cmei da rede a ter uma rádio, que já existe em algumas Emefs. A emissora tem o objetivo de divulgar a produção dos estudantes e aumentar a integração com a comunidade.