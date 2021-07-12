Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Leonel Ximenes

Crianças de Vitória participam de “The Voice” na escola

Estudantes de uma escola municipal vivenciaram um dia de artista, com direito a jurados e cadeiras virando

Publicado em 12 de Julho de 2021 às 11:52

Públicado em 

12 jul 2021 às 11:52
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Crianças que participam do The Voice Kids Vitória, na escola do bairro Bela Vista
Crianças que participam do The Voice Kids Vitória, na escola do bairro Bela Vista Crédito: Seme/PMV/Divulgação
The Voice Kids Vitória? Sim, podemos. As crianças do Centro Municipal de Educação Infantil (Cmei) Álvaro Fernandes Lima, no bairro Bela Vista, viveram um dia de artista, com direito a serem escolhidas por "técnicos" e cadeiras virando, como se estivessem participando do reality show exibido pela TV Globo, que já foi vencido por um capixaba.
O “programa” no Cmei é fruto de um trabalho realizado com as crianças sobre a invenção da televisão, como surgiu e como é nos dias de hoje. A garotada respondeu a uma enquete sobre seus programas de TV favoritos e o mais citado foi o “The Voice Kids”.
Os artistas mirins participaram fantasiados de personagens, dublando músicas e dançando. As professoras juradas também estavam fantasiadas e apresentaram as músicas dos seus personagens. A cada apresentação, as juradas viravam as cadeiras e as crianças escolhiam em qual time queriam permanecer no programa. A jurada escolhida colocava uma medalha adesivada na criança, com a inscrição “Eu participei do The Voice Kids AFL”.
A atividade faz parte do projeto institucional do Cmei “Vivendo as infâncias conectadas com o futuro”, que tem como um dos objetivos unir o passado e o futuro, proporcionando um presente que ajude as crianças a utilizarem as tecnologias de modo saudável.

Veja Também

Vitória tem estudante de 103 anos na Educação de Jovens e Adultos

Vencedora do "The Voice Kids", Eduarda Brasil lança disco resgatando as tradições do forró

Michel Teló celebra uma década de sucesso e estreia como jurado no The Voice Kids

A cultura digital e as diferentes linguagens são trabalhadas na unidade de ensino de Vitória como forma de fortalecer a autoestima das crianças, proporcionando a elas oportunidades de se reconhecerem como protagonistas de sua própria identidade e garantindo, por meio da temática do projeto, os direitos de aprendizagem em suas variadas dimensões.

CMEI TERÁ UMA RÁDIO ESCOLAR

O Cmei recebeu, na última quarta-feira (7), os equipamentos comprados pela unidade de ensino para a instalação de uma rádio escolar. Será o primeiro Cmei da rede a ter uma rádio, que já existe em algumas Emefs. A emissora tem o objetivo de divulgar a produção dos estudantes e aumentar a integração com a comunidade.

LEIA MAIS SOBRE O CASO

Descaso histórico com a educação pode causar apagão de mão de obra

Brasil precisa ligar o sinal de alerta na educação

Ao priorizar educação, Estado investe nos futuros cidadãos

Educação on-line é o caminho para capacitação profissional e equidade

Uma aula de cultura e educação em jogo de futebol pela Eurocopa

CLIQUE AQUI PARA LER MAIS MATÉRIAS E NOTAS DA COLUNA LEONEL XIMENES

Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

Tópicos Relacionados

Educação Prefeitura de Vitória Televisão the Voice Kids Vitória (ES)
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Arrascaeta em Flamengo x Bahia
Flamengo vence Bahia, homenageia Oscar Schmidt e chega à vice-liderança
Com Sofia Madeira, Brasil conquista prata na Copa do Mundo de ginástica rítmica
Com Sofia Madeira, Brasil conquista prata na Copa do Mundo
Imagem de destaque
6 dicas para aproveitar espaços pequenos com conforto e eficiência

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados