Vitória tem estudante de 102 anos na Educação de Jovens e Adultos

A rede municipal de ensino de Vitória
tem 44.074 crianças e estudantes matriculados, de 6 meses de idade em diante. Mas este “diante” não é pouco, não. Que o diga o senhor Pedro Francisco de Souza, estudante da Educação de Jovens e Adultos (EJA) da Emef Suzete Cuendet, em Maruípe. O simpático senhorzinho tem 102 anos. Sim, 101 anos e meio a mais que o seu colega mais novo da rede de ensino.
Pedro de Souza está cursando o primeiro segmento, que corresponde aos anos iniciais do Ensino Fundamental. Natural da Bahia, o estudante nasceu em outubro de 1918, quando o país vivia os últimos dias do governo do presidente Wenceslau Braz (15 de novembro de 1914-15 de novembro de 1918) e enfrentava a pandemia da gripe espanhola.
Seu Pedro é companheiro de turma do filho, André de Souza, 46 anos, que também é estudante da EJA. Outros 211 estudantes com idades entre 60 e 89 anos também frequentam as salas de aula em Vitória.
Ao todo, a EJA atende, na Capital, 2.025 estudantes. Desses, 154 estão na faixa etária entre 60 e 69 anos; 43 têm idades entre 70 e 79 anos e outros 14 matriculados têm entre 80 e 89 anos.
O prefeito Lorenzo Pazolini
(Republicanos) e a secretária de Educação, Juliana Rohsner, farão uma visita amanhã (28) à escola e se encontrarão com o sr. Pedro e o filho dele, André.