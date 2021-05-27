AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Leonel Ximenes

Vitória tem estudante de 102 anos na Educação de Jovens e Adultos

Seu Pedro Francisco de Souza é companheiro de turma do filho, André de Souza, 46 anos, que também é estudante da EJA

Publicado em 27 de Maio de 2021 às 13:48

Públicado em 

27 mai 2021 às 13:48
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Seu Pedro estuda na Emef Suzete Cuendet, em Maruípe
Seu Pedro estuda na Emef Suzete Cuendet, em Maruípe Crédito: Seme/Divulgação
A rede municipal de ensino de Vitória tem 44.074 crianças e estudantes matriculados, de 6 meses de idade em diante. Mas este “diante” não é pouco, não. Que o diga o senhor Pedro Francisco de Souza, estudante da Educação de Jovens e Adultos (EJA) da Emef Suzete Cuendet, em Maruípe. O simpático senhorzinho tem 102 anos. Sim, 101 anos e meio a mais que o seu colega mais novo da rede de ensino.
Pedro de Souza está cursando o primeiro segmento, que corresponde aos anos iniciais do Ensino Fundamental. Natural da Bahia, o estudante nasceu em outubro de 1918, quando o país vivia os últimos dias do governo do presidente Wenceslau Braz (15 de novembro de 1914-15 de novembro de 1918) e enfrentava a pandemia da gripe espanhola.
Seu Pedro é companheiro de turma do filho, André de Souza, 46 anos, que também é estudante da EJA. Outros 211 estudantes com idades entre 60 e 89 anos também frequentam as salas de aula em Vitória.

Veja Também

Educação básica deve ser vista como projeto de vida de longo prazo

Ao todo, a EJA atende, na Capital, 2.025 estudantes. Desses, 154 estão na faixa etária entre 60 e 69 anos; 43 têm idades entre 70 e 79 anos e outros 14 matriculados têm entre 80 e 89 anos.
prefeito Lorenzo Pazolini (Republicanos) e a secretária de Educação, Juliana Rohsner, farão uma visita amanhã (28) à escola e se encontrarão com o sr. Pedro e o filho dele, André.

Correção

19/10/2021 - 3:25
Na primeira versão desta matéria, foi publicado que seu Pedro de Souza tinha 103 anos, mas posteriormente a Prefeitura de Vitória, a fonte da informação, corrigiu e informou que ele tem 102.

Veja Também

A ampliação da educação em tempo integral no Espírito Santo

Acesso à educação – presencial, remota ou híbrida – é essencial

CLIQUE AQUI PARA LER MAIS MATÉRIAS E NOTAS DA COLUNA LEONEL XIMENES

Leonel Ximenes

Iniciou sua história em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De lá para cá, acumula passagens pelas editorias de Polícia, Política, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Também atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 é colunista. É formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espírito Santo.

Tópicos Relacionados

Educação Lorenzo Pazolini Vitória (ES) Pandemia
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Candidata a vice de Helder está definida. Veja aqui o perfil dela
Imagem de destaque
Campeão da Copa de 2010 pela Espanha pede ajuda a Trump após ter negada permissão de entrada nos EUA
A influenciadora Thayna da Rocha Endringer, e o marido, Flavio dos Santos Medina
Justiça manda soltar influenciadora presa pela Polícia Federal no ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados