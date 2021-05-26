A ampliação da educação em tempo integral no Espírito Santo

Escola Estadual Fernando Duarte Rabelo, em Vitória, tem oferta em tempo integral Crédito: Divulgação/Sedu

A priorização da Educação em Tempo Integral (ETI) se consolidou como prioridade a partir do Plano Nacional de Educação (PNE), instituído pela lei nº 13.005/2014. A meta estabelecida foi ofertar ETI em, no mínimo, 50% das escolas públicas, tanto as do campo, quanto as da cidade, de forma a atender pelo menos 25% dos (as) estudantes da educação básica. De acordo com o PNE essa meta deve ser cumprida até 2024. Segundo o Plano Estadual de Educação (PEE), a mesma deve ser alcançada até 2025.

Recentemente, o Instituto Jones dos Santos Neves (IJSN) publicou um estudo coordenado pela pesquisadora Kiara Demura, no qual os indicadores relativos à Educação em Tempo Integral são destacados. Para os cálculos foram consideradas as metodologias do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep).

Com base nos dados do Censo Escolar (Inep) foram calculados dois indicadores que possibilitam monitorar a mencionada meta do PNE e PEE, a saber, (a) percentual de alunos da educação básica pública que pertencem ao público-alvo da Educação em Tempo Integral e que estão em jornada de ETI; (b) percentual de escolas públicas da educação básica que possuem pelo menos 25% dos alunos do público-alvo da ETI em jornada de Educação em Tempo Integral.

Em 2012, na rede pública estadual capixaba 0,7% dos alunos do público-alvo estavam em jornada de ETI. Esse percentual cresceu até 2014 (5,2%). No ano seguinte, tal indicador reduziu para 4,4%. Em 2016, 2,3% dos alunos do público-alvo estavam em jornada de ETI. Nos anos de 2017 (4,4%), 2018 (7,1%) e 2019 (7,5%) foram computados crescimentos no mencionado indicador. Em 2020 foi registrada a maior expansão de Educação em Tempo Integral da rede pública estadual, 11,2% dos alunos do público-alvo se encontravam em jornada de Educação em Tempo Integral.

Essa tendência foi influenciada pela oferta nas unidades de ensino. Em 2012, na rede pública do Espírito Santo , 2,6% das escolas possuíam ao menos 25% do público-alvo em jornada de ETI. Em 2013 (5,9%) e 2014 (7,4%) esse indicador seguiu aumentando. Nos anos de 2015 (6,4%) e 2016 (4,4%) ocorreram diminuições no percentual de escolas que apresentavam ao menos 25% do público-alvo em jornada de ETI. Em 2017 (7,1%), 2018 (10,4%) e 2019 (11,5%) foram registrados crescimentos neste indicador.

Assim como observado no percentual de alunos, o ano de 2020 apresentou a maior expansão de unidades de ensino que ofertam ETI. Na rede pública estadual, nesse último ano, 16,7% das escolas possuíam ao menos 25% do público-alvo em jornada de Educação em Tempo Integral.

Tais indicadores refletem a recente expansão da rede de escolas estaduais que ofertam a ETI. Em 2015, o Espírito Santo teve uma nova unidade de ensino que passou a ofertar a Educação em Tempo Integral. Em 2016, foram 4 escolas que passaram a ofertar a ETI. Nos anos de 2017 (12 escolas), 2018 (15 escolas), 2019 (4 escolas) e 2020 (26 escolas) também foram registradas novas unidades ofertando a ETI. Em 2021, 31 escolas passaram a ofertar a Educação em Tempo Integral. Atualmente, a rede de ensino administrada pela Secretaria de Educação do Espírito Santo conta com 93 escolas em tempo integral distribuídas em 49 municípios.