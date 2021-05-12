ES tem saldo positivo de 16 mil postos de trabalho de janeiro a março

Mesmo com a pandemia Covid-19, o Espírito Santo está conseguindo gerar empregos, mantendo o saldo positivo Crédito: Fernando Madeira

Os últimos dados divulgados pelo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED) demonstram que entre janeiro e março de 2021 foram registradas 97.378 admissões e 81.409 desligamentos no mercado de trabalho formal capixaba, o que deriva em um saldo positivo de 15.969 postos.

Esse resultado já supera o saldo de +5.743 postos de trabalho que foi alcançado ao longo de 2020. Mesmo com a pandemia Covid-19 , o Espírito Santo está conseguindo gerar empregos, mantendo o saldo positivo. Para efeito de comparação, as Unidades da Federação (UFs) do Distrito Federal (-12.081), Pernambuco (-6.115), Rio Grande do Sul (-24.087), Rio de Janeiro (-131.853) e São Paulo (-12.243) finalizaram 2020 com saldos negativos.

No Espírito Santo, as informações de 2021 sinalizam que os meses de janeiro, fevereiro e março computaram saldos positivos de 4.839; 6.824 e 4.306 postos de trabalho, totalizando aproximadamente 16 mil empregos. O saldo acumulado do primeiro trimestre de 2021 foi composto, predominantemente, pelos saldos positivos dos serviços (41,9%), indústria (37,1%), construção (9,5%) e comércio (9,2%).

No mês de março de 2021, o Instituto Jones dos Santos Neves (IJSN) analisou os dados do CAGED na escala dos municípios capixabas. Os três municípios com os maiores saldos de emprego foram Serra (+1.504), Cachoeiro de Itapemirim (+363) e Vila Velha (+347).

A grande maioria dos municípios analisados no Espírito Santo evidenciaram saldos positivos. Apenas cinco municípios registraram saldos negativos de empregos, a saber: Guarapari (-68), Conceição da Barra (-33), Vitória (-26), Marataízes (-24) e Itapemirim (-8).