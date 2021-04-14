Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Imunização

O Espírito Santo se destaca na vacinação contra a Covid-19

Em 11 de abril, ficamos entre os cinco Estados que mais vacinaram contra a doença. Mais de 12% da população foco já foi vacinada no território capixaba

Publicado em 14 de Abril de 2021 às 02:00

Públicado em 

14 abr 2021 às 02:00
Pablo Lira

Colunista

Pablo Lira

Apesar do agendamento ser feito pelo telefone, algumas pessoas foram até as unidades de saúde
No território capixaba, 12,37% da população foco já tomou a primeira dose de vacina contra a Covid-19 Crédito: Matheus Martins/TV Gazeta Sul
Em todo o mundo, dentre as estratégias de enfrentamento à Covid-19, evidenciam-se as medidas não farmacológicas, como a suspensão de atividades escolares presenciais, restrição de atividades econômicas não essenciais e proibição de aglomeração de pessoas. Tais medidas são necessárias para conter expansões nas curvas epidemiológicas. Contudo, a superação da pandemia passa necessariamente pela estratégia efetiva da vacinação.
Desde as notificações dos primeiros casos da doença nos países, laboratórios de diversas partes do mundo se lançaram no desafio de desenvolver a vacina. Por meio de cooperações internacionais, institutos de pesquisa e farmacêuticas, alcançaram êxito na fabricação de imunizantes contra a Covid-19.
No Brasil merece destaque a atuação do Instituto Butantan nas pesquisas e na produção da Coronavac, em parceria com a farmacêutica chinesa Sinovac, e a participação da Fundação Oswaldo Cruz nos estudos e produção da AstraZeneca, em parceria com a Universidade de Oxford. Em tempo recorde, por conta dos avanços científicos, foi possível o desenvolvimento dessas e outras plataformas de imunizantes contra a doença.

Veja Também

Casal celebra 35 anos de casamento com vacina contra a Covid no ES

Vacinas contra a Covid-19: a História mostra que há esperança

Empresas do ES lançam site de doação para compra de kits de vacinação

No cenário nacional, o Consórcio de Veículos de Imprensa, que monitora os dados das Secretarias Estaduais de Saúde, destacou em 11 de abril o ranking das Unidades da Federação (UFs) na corrida da vacinação. O indicador utilizado é o percentual da população alvo que tomou a primeira dose de imunizante contra a Covid.
Espírito Santo está em destaque nesse ranking. No território capixaba, 12,37% da população foco já tomou a primeira dose de vacina contra a Covid-19. Com esse desempenho, o Estado superou a média nacional, que no início da semana estava em 11% de pessoas imunizadas, e alcançou o 5º lugar no ranking de vacinação das UFs.
É muito importante o governo federal ampliar as plataformas de vacinas no Plano Nacional de Imunização (PNI), bem como propiciar condições para acelerar a compra e produção nacional de imunizantes. Dessa forma, o país tende melhorar o seu desempenho na imunização da população e destacar os brasileiros no cenário mundial de enfrentamento e superação da pandemia.
*Este texto não traduz, necessariamente, a opinião de A Gazeta

LEIA MAIS ARTIGOS DESTE COLUNISTA

A Covid-19 não é e nunca foi só uma 'gripezinha'

Brasil vive o pior momento da pandemia sem uma liderança responsável

Bolsonaro e seu fetiche por armas de fogo

A gestão desastrosa de Bolsonaro na pandemia

Pablo Lira

Pos-Doutor em Geografia, mestre em Arquitetura e Urbanismo (Ufes), pesquisador do IJSN e professor da Universidade Vila Velha (UVV). Escreve as quartas

Tópicos Relacionados

Vacina Covid-19 Coronavírus no ES Pandemia Vacinas contra a Covid-19
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Adolescente cansado
“Jet lag social”: entenda o efeito de dormir tarde e acordar cedo
Imagem de destaque
Viagens no trem de passageiros de Vitória a Minas são retomadas nesta terça (21)
Homem querendo fazer xixi
Acordar para fazer xixi à noite é normal? Urologista explica sinais de alerta

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados