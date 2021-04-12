Casal celebra 35 anos de casamento com vacina contra a Covid no ES

Casal comemora 35 anos de casados com vacina contra a Covid no ES Crédito: Arquivo pessoal

Um casal de Cachoeiro de Itapemirim , no Sul do Espírito Santo , está celebrando 35 anos de casamento nesta segunda-feira (12) e a comemoração foi diferente. Deonésio Depollo e Angela Maria foram vacinados com a primeira dose da vacina contra a Covid-19 juntos, nesta manhã.

Deonésio tem 62 anos e Angela, 63. Os dois conseguiram agendar a vacinação e foram comemorar o aniversário de casamento na Unidade Básica de Saúde do bairro Amaral. “Hoje nós recebemos esse presente. Demorou, mas ainda bem que chegou hoje”, contou o esposo.

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Deonésio ressaltou que, mesmo com a vacinação, ainda é preciso continuar com as medidas de proteção contra a Covid-19. “Isso não é uma gripezinha, não. Isso mata e já matou mais de 300 mil brasileiros. Então vamos se cuidar porque o negócio não é brincadeira. É sério”, alertou.

Agora, o casal de empresários espera pela data da segunda dose. Em Cachoeiro, 3.125 vagas foram disponibilizadas para a primeira dose do público com idade entre 60 e 64 anos. Essa quantidade é suficiente para atender 30% da população nesta faixa etária.