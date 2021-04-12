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Vacinaram juntos

Casal celebra 35 anos de casamento com vacina contra a Covid no ES

A vacinação foi no mesmo dia do aniversário de união. Os dois foram imunizados em Cachoeiro de Itapemirim. "Hoje recebemos esse presente", disse o esposo

Publicado em 12 de Abril de 2021 às 13:09

Bruna Hemerly

Bruna Hemerly

Publicado em 

12 abr 2021 às 13:09
Casal comemora 35 anos de casados com vacina contra a Covid no ES
Casal comemora 35 anos de casados com vacina contra a Covid no ES Crédito: Arquivo pessoal
Um casal de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, está celebrando 35 anos de casamento nesta segunda-feira (12) e a comemoração foi diferente. Deonésio Depollo e Angela Maria foram vacinados com a primeira dose da vacina contra a Covid-19 juntos, nesta manhã.
Deonésio tem 62 anos e Angela, 63. Os dois conseguiram agendar a vacinação e foram comemorar o aniversário de casamento na Unidade Básica de Saúde do bairro Amaral. “Hoje nós recebemos esse presente. Demorou, mas ainda bem que chegou hoje”, contou o esposo.
Deonésio ressaltou que, mesmo com a vacinação, ainda é preciso continuar com as medidas de proteção contra a Covid-19. “Isso não é uma gripezinha, não. Isso mata e já matou mais de 300 mil brasileiros. Então vamos se cuidar porque o negócio não é brincadeira. É sério”, alertou.
Agora, o casal de empresários espera pela data da segunda dose. Em Cachoeiro, 3.125 vagas foram disponibilizadas para a primeira dose do público com idade entre 60 e 64 anos. Essa quantidade é suficiente para atender 30% da população nesta faixa etária.
prefeitura informou que as doses da vacina estão chegando de modo gradativo ao município, de acordo com os repasses feitos pelo governo estadual e com a disponibilização de vacinas pelo Ministério da Saúde. Novos agendamentos dependem dessa disponibilidade de doses. “Pedimos a compreensão de todos que ainda não conseguiram agendar a imunização. Em breve, novas vacinas chegarão e todos serão atendidos”, disse o secretário municipal de Saúde, Alex Wingler.

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