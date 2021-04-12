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Vacinação contra a Covid-19

Guarda é acionada após confusão em unidades de saúde de Cachoeiro

De acordo com a prefeitura, algumas pessoas queriam fazer o agendamento, que é pelo telefone, pessoalmente e agrediram com palavras os profissionais de plantão

Publicado em 12 de Abril de 2021 às 12:48

Bruna Hemerly

Bruna Hemerly

Publicado em 

12 abr 2021 às 12:48
Apesar do agendamento ser feito pelo telefone, algumas pessoas foram até as unidades de saúde
Vacina contra a Covid: agendamento vira confusão em Cachoeiro Crédito: Matheus Martins/TV Gazeta Sul
O agendamento para vacina contra a Covid-19 para pessoas de 60 a 64 anos, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, causou transtornos em pelo menos duas unidades de saúde do município. Apesar de o agendamento ser feito pelo telefone, algumas pessoas foram até o local e a Guarda Civil Municipal precisou ser chamada.
“Em alguns casos, tivemos que recorrer à Guarda Civil Municipal, para que nossos colaboradores se sentissem mais protegidos. É importante que a população colabore e respeite os trabalhadores e profissionais da saúde, que estão empenhados, há mais de um ano, na luta contra a Covid-19”, disse o secretário municipal de Saúde, Alex Wingler.
De acordo com a prefeitura, os transtornos foram causados por agressões verbais com desrespeito às equipes de plantão. As pessoas queriam agendar a vacina presencialmente, mesmo o serviço sendo, exclusivamente, pelos telefones para evitar aglomerações. A prefeitura não informou em quais unidades a confusão foi registrada. 
Segundo a prefeitura, o município recebeu 3.125 doses e todas foram disponibilizadas para o agendamento na última sexta-feira (9), porém, essa quantidade só é suficiente para atender 30% da população nesta faixa etária. Todas as vagas foram agendadas em menos de três horas. A aplicação das doses começou nesta segunda-feira (12), para quem conseguiu agendar horário.
O secretário esclareceu que as doses da vacina estão chegando de modo gradativo ao município, de acordo com os repasses feitos pelo governo estadual e com a disponibilização de vacinas pelo Ministério da Saúde.
“Temos trabalhado com estratégias e cronogramas para atender os grupos prioritários da maneira mais dinâmica possível, mas dependemos dessa disponibilidade de doses. Por isso, pedimos a compreensão de todos que ainda não conseguiram agendar a imunização. Em breve, novas vacinas chegarão e todos serão atendidos”, afirmou o secretário.

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