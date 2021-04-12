Cachoeiro começa a vacinar crianças contra a gripe nesta terça

Cachoeiro começa a vacinar crianças contra gripe nesta terça Crédito: Pixabay

A Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim , no Sul do Espírito Santo , vai começar a vacinar crianças de 6 meses até 5 anos e 11 meses contra a gripe (Influenza), nesta terça-feira (13). Além das crianças, gestantes e puérperas (até 45 dias após o parto), serão contempladas nesta fase.

Segundo a prefeitura , a vacinação será das 8h às 16h, nas 24 Unidades Básicas de Saúde (UBS) que possuem salas de vacina. Nas UBS que não possuem salas de vacina, as doses estarão disponíveis uma vez na semana. A orientação é que faça contato com essas unidades para verificar o dia da vacinação.

TRABALHADORES DA SAÚDE

Ainda nesta primeira etapa, começará a imunização dos trabalhadores da área da saúde, no dia 19, próxima segunda-feira. A segunda fase terá início no dia 11 de maio e incluirá idosos com 60 anos ou mais e professores.

Já a terceira etapa, que começará no dia 9 de junho, a prefeitura informou que será voltada para pessoas com doenças crônicas e comorbidades, pessoas com deficiências permanentes, caminhoneiros, trabalhadores de transporte coletivos, profissionais de forças de segurança, salvamento e armadas, funcionários do sistema prisional e população privada de liberdade.

PRAZO ENTRE VACINAS

O secretário de Saúde de Cachoeiro, Alex Wingler, explica sobre o prazo para que quem tomou a vacina de Covid-19. “Pessoas que tomaram alguma dose da vacina contra a Covid-19 deverão aguardar o período de 14 dias após a aplicação para receber a imunização contra a gripe. Já as pessoas que ainda não foram imunizadas contra o coronavírus e se encaixam nos grupos prioritários, devem procurar, nas datas certas, as UBS para tomarem a dose contra a gripe”, disse.

SINTOMAS DE GRIPE

A prefeitura orientou também que quem estiver gripado, com febre ou com sintomas gripais, não procure a Unidade de Saúde para se vacinar. “É necessário aguardar a estabilização dos sintomas para, em seguida, fazer a vacinação. Pessoas com sintomas suspeitos para Covid-19 também devem adiar a vacinação contra a gripe, devendo esperar a recuperação total”, informou.

A meta da campanha é imunizar 90% da população de cada um dos grupos prioritários.

O QUE LEVAR PARA VACINAR

Adultos: documento com foto

Gestantes: cartão de pré-natal ou exame que comprove a gestação

Puérperas: certidão de nascimento do bebê ou declaração de nascidos vivos, liberada pelo hospital

Trabalhadores da saúde: declaração do local de trabalho e crachá, ou cópia do contrato de trabalho ou carteira de trabalho, carteira do registro de conselho de classe acompanhada da declaração do serviço de saúde

Portadores de doenças crônicas ou comorbidades: laudo ou exame

Professores das escolas públicas e privadas: declaração da escola onde trabalham

Confira os locais de vacinação:

Policlínica Municipal Bolívar de Abreu

UBS Abelardo Machado

UBS Aeroporto

UBS Amaral

UBS Aquidaban

UBS BNH de Cima

UBS BNH de Baixo

UBS IBC

UBS Otto Marins

UBS São Luiz Gonzaga

UBS União

UBS Village da Luz

UBS Zumbi

UBS Coramara

UBS Valão

UBS Gilson Carone

UBS Novo Parque

UBS Nossa Senhora Aparecida

UBS Paraíso

UBS Conduru (Interior)

UBS Itaoca (Interior)

UBS Soturno (Interior)

UBS Burarama (Interior)

UBS Córrego dos Monos (Interior)

Unidades Básicas de Saúde sem salas de vacina