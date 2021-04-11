Profissional prepara seringa para vacinar contra gripe Crédito: Erasmo Salomão/Ministério da Saúde

vacinação contra gripe em Crianças de seis meses a menores de seis anos, gestantes e puérperas (mães no pós-parto até 45 dias) estão no primeiro grupo prioritário daem Vitória . A campanha terá início nesta segunda-feira (12), e essa primeira etapa da imunização ocorrerá até sexta-feira (16).

Your browser does not support the audio element. Vacinação contra a gripe começa nesta segunda-feira (12) em Vitória

O agendamento está disponível no site da prefeitura ( clique aqui para se cadastrar ) e no aplicativo Vitória On-line. A opção escolhida deverá ser "Vacinação Influenza". Serão disponibilizadas 7.690 vagas, sendo 6.140 para crianças de seis meses a menores de seis anos, 1.195 para gestantes e 355 para puérperas.

VEJA AS UNIDADES DE SAÚDE ONDE OCORRERÁ A VACINAÇÃO

Jardim Camburi

Jardim da Penha

Santa Luiza

Praia do Suá

Maruípe

Ilha de Santa Maria

Santo Antônio

Maria Ortiz

Fonte Grande

Forte São João

São Cristóvão

Santa Martha

Itararé

Consolação

Resistência

Santo André

Conquista

Ilha das Caieiras

Grande Vitória

Andorinhas

Jabour



As puérperas deverão apresentar certidão de nascimento do bebê ou documento do hospital onde ocorreu o parto.

ENTENDA A CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA GRIPE

A Campanha Nacional de Vacinação contra a Influenza 2021 ocorrerá entre 12 de abril e 9 de julho e será dividida em três etapas.

A primeira etapa será entre 12 de abril e 10 de maio. Nela, serão imunizadas crianças de seis meses a menores de seis anos (5 anos, 11 meses e 29 dias), gestantes, puérperas e indígenas. Os trabalhadores da saúde serão imunizados a partir de 19 de abril.

A segunda etapa terá início no dia 11 de maio e seguirá até o dia 8 de junho, e serão vacinados idosos e professores.