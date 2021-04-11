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Imunização na Capital

Vacinação contra a gripe começa nesta segunda-feira (12) em Vitória

Crianças de seis meses a menores de seis anos, gestantes e puérperas (mães no pós-parto até 45 dias) estão no primeiro grupo prioritário da vacinação na Capital do ES

Publicado em 11 de Abril de 2021 às 12:35

Esthefany Mesquita

Esthefany Mesquita

Publicado em 

11 abr 2021 às 12:35
Vacina contra a gripe
Profissional prepara seringa para vacinar contra gripe Crédito: Erasmo Salomão/Ministério da Saúde
Crianças de seis meses a menores de seis anos, gestantes e puérperas (mães no pós-parto até 45 dias) estão no primeiro grupo prioritário da vacinação contra gripe em Vitória. A campanha terá início nesta segunda-feira (12), e essa primeira etapa da imunização ocorrerá até sexta-feira (16). 
Vacinação contra a gripe começa nesta segunda-feira (12) em Vitória
O agendamento está disponível no site da prefeitura (clique aqui para se cadastrar) e no aplicativo Vitória On-line. A opção escolhida deverá ser "Vacinação Influenza". Serão disponibilizadas 7.690 vagas, sendo 6.140 para crianças de seis meses a menores de seis anos, 1.195 para gestantes e 355 para puérperas.

VEJA AS UNIDADES DE SAÚDE ONDE OCORRERÁ A VACINAÇÃO 

  • Jardim Camburi 
  • Jardim da Penha 
  • Santa Luiza 
  • Praia do Suá 
  • Maruípe 
  • Ilha de Santa Maria 
  • Santo Antônio 
  • Maria Ortiz 
  • Fonte Grande 
  • Forte São João 
  • São Cristóvão 
  • Santa Martha 
  • Itararé 
  • Consolação 
  • Resistência 
  • Santo André 
  • Conquista 
  • Ilha das Caieiras 
  • Grande Vitória 
  • Andorinhas 
  • Jabour
As puérperas deverão apresentar certidão de nascimento do bebê ou documento do hospital onde ocorreu o parto. 

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ENTENDA A CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA GRIPE

A Campanha Nacional de Vacinação contra a Influenza 2021 ocorrerá entre 12 de abril e 9 de julho e será dividida em três etapas. 
A primeira etapa será entre 12 de abril e 10 de maio. Nela, serão imunizadas crianças de seis meses a menores de seis anos (5 anos, 11 meses e 29 dias), gestantes, puérperas e indígenas. Os trabalhadores da saúde serão imunizados a partir de 19 de abril.
A segunda etapa terá início no dia 11 de maio e seguirá até o dia 8 de junho, e serão vacinados idosos e professores.
Na terceira etapa, de 9 de junho a 9 de julho, serão vacinadas pessoas com comorbidades; pessoas com deficiência permanente; caminhoneiros; trabalhadores de transporte coletivo rodoviário de passageiros, urbano e de longo curso; trabalhadores portuários; forças de segurança e salvamento; forças armadas; funcionários do sistema de privação de liberdade; população privada de liberdade e adolescentes e jovens em medidas socioeducativas.

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