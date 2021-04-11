Crianças de seis meses a menores de seis anos, gestantes e puérperas (mães no pós-parto até 45 dias) estão no primeiro grupo prioritário da vacinação contra gripe em Vitória. A campanha terá início nesta segunda-feira (12), e essa primeira etapa da imunização ocorrerá até sexta-feira (16).
Vacinação contra a gripe começa nesta segunda-feira (12) em Vitória
O agendamento está disponível no site da prefeitura (clique aqui para se cadastrar) e no aplicativo Vitória On-line. A opção escolhida deverá ser "Vacinação Influenza". Serão disponibilizadas 7.690 vagas, sendo 6.140 para crianças de seis meses a menores de seis anos, 1.195 para gestantes e 355 para puérperas.
VEJA AS UNIDADES DE SAÚDE ONDE OCORRERÁ A VACINAÇÃO
- Jardim Camburi
- Jardim da Penha
- Santa Luiza
- Praia do Suá
- Maruípe
- Ilha de Santa Maria
- Santo Antônio
- Maria Ortiz
- Fonte Grande
- Forte São João
- São Cristóvão
- Santa Martha
- Itararé
- Consolação
- Resistência
- Santo André
- Conquista
- Ilha das Caieiras
- Grande Vitória
- Andorinhas
- Jabour
As puérperas deverão apresentar certidão de nascimento do bebê ou documento do hospital onde ocorreu o parto.
ENTENDA A CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA GRIPE
A Campanha Nacional de Vacinação contra a Influenza 2021 ocorrerá entre 12 de abril e 9 de julho e será dividida em três etapas.
A primeira etapa será entre 12 de abril e 10 de maio. Nela, serão imunizadas crianças de seis meses a menores de seis anos (5 anos, 11 meses e 29 dias), gestantes, puérperas e indígenas. Os trabalhadores da saúde serão imunizados a partir de 19 de abril.
A segunda etapa terá início no dia 11 de maio e seguirá até o dia 8 de junho, e serão vacinados idosos e professores.
Na terceira etapa, de 9 de junho a 9 de julho, serão vacinadas pessoas com comorbidades; pessoas com deficiência permanente; caminhoneiros; trabalhadores de transporte coletivo rodoviário de passageiros, urbano e de longo curso; trabalhadores portuários; forças de segurança e salvamento; forças armadas; funcionários do sistema de privação de liberdade; população privada de liberdade e adolescentes e jovens em medidas socioeducativas.