A Covid-19 não é e nunca foi só uma 'gripezinha'

Segundo dados analisados pelo GBD (Carga Global de Doenças), a Covid-19 é a principal causa de morte brasileira. Enquanto o coronavírus mata mais de 3 mil pessoas por dia, as doenças cardiovasculares demandam três dias para matar 3 mil indivíduos. As neoplasias (todos os tipos de cânceres) levam cinco dias para matar 3 mil pessoas. Seguindo essa mesma medida de comparação, as infecções respiratórias (todas, excetuando a Covid-19), violência interpessoal, acidentes viários e HIV/Aids demoram, respectivamente, 13, 19, 28 e 82 dias para levarem a óbito 3 mil indivíduos.