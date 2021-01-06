O Brasil larga atrasado na corrida da vacinação

O ano de 2020 finalizou com mais de 6,5 milhões de doses de vacina administradas em 50 países: Brasil não está na lista Crédito: Foto de Nataliya Vaitkevich/ Pexels

Desde o início da pandemia do novo coronavírus (Covid-19) , a grande esperança que permeia a mente do cidadão global é a vacina. A vacinação em massa da população proporcionará o controle efetivo da pandemia.

O desenvolvimento da vacina em tempo recorde é produto do empenho e esforço conjunto de vários grupos de pesquisadores e instituições especializadas. A vacina reforça a relevância da ciência e tecnologia para superarmos a mais grave crise sanitária dos últimos cem anos.

Insta salientar que nesse primeiro momento a vacinação estará focada em grupos compostos por profissionais de saúde e pessoas na terceira idade. Na sequência, outros grupos deverão ser gradativamente priorizados. Além disso, a maioria das vacinas contra a Covid-19 necessitam de duas doses. É uma corrida contra o tempo para que o Brasil alcance uma massa de imunizados na população que favoreça o controle efetivo da pandemia. Isso demandará um tempo considerável, não acontecerá de forma imediata em poucos meses.

governo federal deveria ter se antecipado e estruturado um robusto plano de vacinação, detalhando e resolvendo possíveis gargalos burocráticos, de insumos e logística, para colocar o país em uma posição de destaque. A adoção de múltiplas plataformas de vacina é uma estratégia que está sendo seguida por países desenvolvidos. A situação é crítica e não permite ao governo federal abrir mão de opções que estão sendo aprovadas pelas agências de saúde de países que estão dando exemplo na corrida da vacinação.

O processo de análise pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) não está se mostrando compatível com a emergência e gravidade da situação. O Brasil inicia 2021 com mais de 7,7 milhões de infectados e cerca de 195 mil mortes pela Covid-19.

A letargia brasileira na vacinação contra a Covid-19 resultará em um maior número de infectados, mais mortes e no prolongamento dos impactos negativos da pandemia na economia. Cada dia que passa sem o início da vacinação os desdobramentos da pandemia se intensificam no território nacional, afetando a vida de milhões de brasileiros.

Por conta das incertezas e dificuldades do governo federal em organizar e colocar de pé um plano nacional de vacinação, governos subnacionais estão buscando alternativas para garantir a administração das primeiras doses com segurança e a maior brevidade possível. O Espírito Santo é um exemplo disso.