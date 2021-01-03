Nésio Fernandes aponta alternativas para ampliar o percentual da população vacinada contra a Covid-19 Crédito: Reprodução/TV Gazeta

Your browser does not support the audio element. Secretário do ES defende dose única de vacina para ampla imunização

O secretário de Estado da Saúde, Nésio Fernandes, voltou a usar as redes sociais para falar sobre a vacinação contra o novo coronavírus . Em meio ao debate sobre a eficácia e quantidade de doses necessárias, o secretário ressalta que deve-se avaliar o uso de dose única de vacinas que exigem duas doses para uma “ampla imunidade”.

Nésio afirma que a estratégia deve ser avaliada, caso a dose única seja segura e com eficácia maior que 50%. O secretário explica que, em um contexto de calamidade, é válido imunizar toda a população com apenas uma dose.

“Menor eficácia para muitos pode garantir maior efetividade (impacto social), do que mais eficácia para poucos. Desta maneira, vacinas que exigem duas doses para alto percentual de eficácia, deveriam ser avaliadas para aplicação em dose única e permitir vacinar com maior celeridade e extensão de toda a população”, argumenta.

Sobre as guerra de torcida em torno a eficácia das vacinas.



Vamos lá, REPETINDO e falando bem claro: qualquer vacina segura e com mais de 50% de eficácia terá efetividade suficiente para salvar vidas e retomar a vida econômica e social se for aplicada amplamente. — Nésio Fernandes de Medeiros Junior (@dr_nesio) January 3, 2021

Para o secretário, alcançar ampla imunidade segura na sociedade pode resultar em uma estratégia sanitária adequada no primeiro ano de enfrentamento à pandemia. Na publicação, Nésio Fernandes sugere ainda outra opção de aplicação da vacina: pessoas do grupo de risco seriam imunizadas com duas doses, enquanto outros grupos receberiam apenas uma.

“Outra opção seria duas doses para grupos com maior risco de evoluir a um quadro grave e óbito, como idosos/pessoas com comorbidades, e aplicar uma dose para os demais grupos para imunidade de rebanho verdadeira e segura, sem alto custo de mortes”, pontua