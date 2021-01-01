"Se União falhar, compraremos vacinas para todo o povo", diz secretário

Nésio Fernandes usou as redes sociais para fazer uma análise do cenário de enfrentamento à pandemia Crédito: Divulgação / Sesa

secretário estadual da Saúde, Nésio Fernandes, afirmou no Twitter, nesta sexta-feira (01) que caso a União falhe, o Estado do , afirmou no Twitter, nesta sexta-feira (01) que caso a União falhe, o Estado do Espírito Santo vai comprar "vacinas para imunizar todo o povo" contra a Covid-19

O secretário usou as redes sociais para fazer uma análise da pandemia no Estado e criticou a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) . Para Nésio, o órgão estabeleceu normas que atrasam o registro das vacinas.

Segundo Nésio, o Espírito Santo inicia o ano de 2021 com esperança. "Valorizamos e ampliamos o SUS. Se a União falhar, compraremos vacinas para imunizar todo o povo. Já adquirimos 6 milhões de seringas para vacinar toda a população-alvo. Trabalhamos por união política e social, acreditamos na ciência e apostamos nas melhores práticas médicas e assistenciais orientadas por evidências", pontuou.

9) Iniciamos 2021 com esperança no ES:

9.1) @Casagrande_ES lidera um estado exemplar na política fiscal e com uma ousada agenda econômica de investimentos.

9.2) Valorizamos e ampliamos o SUS.

9.3) Se a união falhar, compraremos vacinas para imunizar todo o povo. — Nésio Fernandes de Medeiros Junior (@dr_nesio) January 1, 2021

Segundo Nésio, qualquer vacina segura que passe de 50% de eficácia é útil para reduzir as mortes pela Covid-19 e, por isso, não é necessária uma "guerra de torcida organizada" que existe em torno do percentual de eficácia de cada uma.

O secretário afirmou que o Brasil já perdeu muito tempo em 2020 e que as polêmicas em torno do isolamento social, uso da cloroquina e dúvidas com as vacinas "não ajudaram em nada o país."

MAIS DE 5 MIL MORTES

No primeiro dia de 2021, o Espírito Santo registrou mais 12 mortes e 1.020 novos casos de Covid-19 nas últimas 24 horas. Os dados são do painel da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), atualizado na tarde desta sexta-feira (1º).