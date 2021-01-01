"Se União falhar, compraremos vacinas para todo o povo", diz secretário

O secretário estadual da Saúde, Nésio Fernandes, afirmou no Twitter, nesta sexta-feira (01) que caso a União falhe, o Estado do Espírito Santo vai comprar "vacinas para imunizar todo o povo" contra a Covid-19.
O secretário usou as redes sociais para fazer uma análise da pandemia no Estado e criticou a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). Para Nésio, o órgão estabeleceu normas que atrasam o registro das vacinas.
Nesta semana, o governador Renato Casagrande sancionou uma lei que autoriza o Estado a comprar vacinas sem o registro da Anvisa, mas que sejam registradas em alguma das quatro principais autoridades sanitárias do mundo.
Segundo Nésio, o Espírito Santo inicia o ano de 2021 com esperança. "Valorizamos e ampliamos o SUS. Se a União falhar, compraremos vacinas para imunizar todo o povo. Já adquirimos 6 milhões de seringas para vacinar toda a população-alvo. Trabalhamos por união política e social, acreditamos na ciência e apostamos nas melhores práticas médicas e assistenciais orientadas por evidências", pontuou.
Segundo Nésio, qualquer vacina segura que passe de 50% de eficácia é útil para reduzir as mortes pela Covid-19 e, por isso, não é necessária uma "guerra de torcida organizada" que existe em torno do percentual de eficácia de cada uma.
O secretário afirmou que o Brasil já perdeu muito tempo em 2020 e que as polêmicas em torno do isolamento social, uso da cloroquina e dúvidas com as vacinas "não ajudaram em nada o país."
MAIS DE 5 MIL MORTES
No primeiro dia de 2021, o Espírito Santo registrou mais 12 mortes e 1.020 novos casos de Covid-19 nas últimas 24 horas. Os dados são do painel da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), atualizado na tarde desta sexta-feira (1º).
Com isso, o Estado contabiliza um total de 5.093 mortes provocadas pela doença e 249.271 pessoas infectadas. O município de Vila Velha, com 34.006 registros, mantém o maior número de moradores infectados desde o início da pandemia.