Colatina entra no risco alto da Covid no ES; veja novo mapa

Novo mapa traz oito cidades do ES em risco alto Crédito: Divulgação/ Governo do ES

Your browser does not support the audio element. Colatina entra no risco alto da Covid no ES

O governo do Estado divulgou o novo mapa de risco de transmissão da Covid-19 , que começa a valer a partir da próxima segunda-feira (04). Pela classificação, oito cidades capixabas vão estar em risco alto, ou seja, terão mais restrições: Alfredo Chaves, Colatina, Governador Lindenberg, Guarapari, Linhares, Marilândia, São Mateus e Venda Nova do Imigrante. Entre essas restrições, está a proibição do funcionamento de bares.

De acordo com o mapa, 54 municípios estarão em risco moderado e 16, no baixo. Em comparação com o mapa desta semana, vão entrar na classificação vermelha Colatina, Marilândia e Venda Nova do Imigrante. Vão sair do risco alto para o moderado Água Doce de Norte, Mantenópolis e Irupi.

Para fazer a classificação das cidades, o governo considera fatores como a taxa de ocupação de UTIs, o coeficiente de casos ativos por município dos últimos 28 dias, além da quantidade de testes realizados por grupo de mil habitantes e a média móvel de óbitos dos últimos 14 dias.

O Mapa de Risco, segundo o governo, segue as orientações dos boletins epidemiológicos do Ministério da Saúde e recomendações da equipe de especialistas do Centro de Comando e Controle (CCC) Covid-19 no Espírito Santo, que é composto pelo Corpo de Bombeiros Militar, Defesa Civil, Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), Instituto Jones dos Santos Neves (IJSN), da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) e do Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes). As decisões adotadas seguem parâmetros técnicos.

VEJA A CLASSIFICAÇÃO DOS MUNICÍPIOS

RISCO ALTO: Alfredo Chaves, Colatina, Governador Lindenberg, Guarapari, Linhares, Marilândia, São Mateus e Venda Nova do Imigrante

RISCO MODERADO: Afonso Cláudio, Água Doce do Norte, Águia Branca, Anchieta, Anchieta, Aracruz, Atílio Vivacqua, Baixo Guandu, Barra de São Francisco, Bom Jesus do Norte, Cachoeiro de Itapemirim, Cariacica, Conceição da Barra, Divino de São Lourenço, Domingos Martins, Dores do Rio Preto, Ecoporanga, Guaçuí, Ibatiba, Ibiraçu, Ibitirama, Iconha, Irupi, Itaguaçu, Itarana, Iúna, Jaguaré, Jerônimo Monteiro, João Neiva, Laranja da Terra, Mantenópolis, Marataízes, Marechal Floriano, Mimoso do Sul, Montanha, Mucurici, Muniz Freire, Nova Venécia, Pancas, Pinheiros, Piúma, Ponto Belo, Rio Bananal, Santa Teresa, São Domingos do Norte, São Gabriel da Palha, São José do Calçado, São Roque do Canaã, Serra, Sooretama, Vargem Alta, Viana, Vila Valério, Vila Velha e Vitória.

RISCO BAIXO: Alegre, Alto Rio Novo, Apiacá, Boa Esperança, Brejetuba, Castelo, Conceição do Castelo, Fundão, Itapemirim, Muqui, Pedro Canário, Presidente Kennedy, Rio Novo do Sul, Santa Leopoldina, Santa Maria de Jetibá e Vila Pavão.

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