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Pandemia

Colatina entra no risco alto da Covid no ES; veja novo mapa

O município do Noroeste do Espírito Santo se junta a outras sete cidades que vão ter mais restrições a partir da próxima segunda-feira (4)
Caique Verli

Caique Verli

Publicado em 

01 jan 2021 às 19:08

Publicado em 01 de Janeiro de 2021 às 19:08

Mapa foi divulgado nesta sexta (01)
Novo mapa traz oito cidades do ES em risco alto Crédito: Divulgação/ Governo do ES
Colatina entra no risco alto da Covid no ES
O governo do Estado divulgou o novo mapa de risco de transmissão da Covid-19, que começa a valer a partir da próxima segunda-feira (04). Pela classificação, oito cidades capixabas vão estar em risco alto, ou seja, terão mais restrições:  Alfredo Chaves, Colatina, Governador Lindenberg, Guarapari, Linhares, Marilândia, São Mateus e Venda Nova do Imigrante.   Entre essas restrições, está a proibição do funcionamento de bares.
De acordo com o mapa, 54 municípios estarão em risco moderado e 16, no baixo. Em comparação com o mapa desta semana, vão entrar na classificação vermelha Colatina, Marilândia e Venda Nova do Imigrante. Vão sair do risco alto para o moderado Água Doce de Norte, Mantenópolis e Irupi.
Para fazer a classificação das cidades, o governo considera fatores como a taxa de ocupação de UTIs, o coeficiente de casos ativos por município dos últimos 28 dias, além da quantidade de testes realizados por grupo de mil habitantes e a média móvel de óbitos dos últimos 14 dias.

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O Mapa de Risco, segundo o governo, segue as orientações dos boletins epidemiológicos do Ministério da Saúde e recomendações da equipe de especialistas do Centro de Comando e Controle (CCC) Covid-19 no Espírito Santo, que é composto pelo Corpo de Bombeiros Militar, Defesa Civil, Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), Instituto Jones dos Santos Neves (IJSN), da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) e do Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes). As decisões adotadas seguem parâmetros técnicos.

VEJA A CLASSIFICAÇÃO DOS MUNICÍPIOS

RISCO ALTO: Alfredo Chaves, Colatina, Governador Lindenberg, Guarapari, Linhares, Marilândia, São Mateus e Venda Nova do Imigrante
RISCO MODERADO: Afonso Cláudio, Água Doce do Norte, Águia Branca, Anchieta, Anchieta, Aracruz, Atílio Vivacqua, Baixo Guandu, Barra de São Francisco, Bom Jesus do Norte, Cachoeiro de Itapemirim, Cariacica, Conceição da Barra, Divino de São Lourenço, Domingos Martins, Dores do Rio Preto, Ecoporanga, Guaçuí, Ibatiba, Ibiraçu, Ibitirama, Iconha, Irupi, Itaguaçu, Itarana, Iúna, Jaguaré, Jerônimo Monteiro, João Neiva, Laranja da Terra, Mantenópolis, Marataízes, Marechal Floriano, Mimoso do Sul, Montanha, Mucurici, Muniz Freire, Nova Venécia, Pancas, Pinheiros, Piúma, Ponto Belo, Rio Bananal, Santa Teresa, São Domingos do Norte, São Gabriel da Palha, São José do Calçado, São Roque do Canaã, Serra, Sooretama, Vargem Alta, Viana, Vila Valério, Vila Velha e Vitória.
RISCO BAIXO: Alegre, Alto Rio Novo, Apiacá, Boa Esperança, Brejetuba, Castelo, Conceição do Castelo, Fundão, Itapemirim, Muqui, Pedro Canário, Presidente Kennedy, Rio Novo do Sul, Santa Leopoldina, Santa Maria de Jetibá e Vila Pavão.

MAIS DE 5 MIL MORTES

No primeiro dia de 2021, o Espírito Santo registrou mais 12 mortes e 1.020 novos casos de Covid-19 nas últimas 24 horas. Os dados são do painel da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), atualizado na tarde desta sexta-feira (1º).
Com isso, o Estado contabiliza um total de 5.093 mortes provocadas pela doença e 249.271 pessoas infectadas. O município de Vila Velha, com 34.006 registros, mantém o maior número de moradores infectados desde o início da pandemia.

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