Covid-19: Espírito Santo registra mais 12 mortes e 1.020 novos casos

Coronavírus já matou mais de 5 mil pessoas no Estado Crédito: Pixabay

Mudou o ano, mas infelizmente o luto continua marcando a vida de famílias capixabas que perdem seus entes queridos devido ao coronavírus . No primeiro dia de 2021, o Espírito Santo registrou mais 12 mortes e 1.020 novos casos de Covid-19 nas últimas 24 horas. Os dados são do painel da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) , atualizado na tarde desta sexta-feira (1º).

Com isso, o Estado contabiliza um total de 5.093 mortes provocadas pela doença e 249.271 pessoas infectadas. O município de Vila Velha, com 34.006 registros, mantém o maior número de moradores infectados desde o início da pandemia.

Em seguida, estão Serra (31.080), Vitória (28.914) e Cariacica (21.074). Entre os bairros, Jardim Camburi, na Capital, também segue no topo do ranking, com 4.229 pessoas contaminadas desde o início da contagem, seguido pela Praia da Costa, em Vila Velha, com 3.756.

A quantidade de curados em todo o Estado também subiu, chegando a 228.846. A taxa de letalidade da Covid-19 se mantém 2,1%, e mais de 770 mil testes já foram realizados no Espírito Santo.

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