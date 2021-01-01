Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
A pandemia avança

Covid-19: Espírito Santo registra mais 12 mortes e 1.020 novos casos

Os dados são do painel da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), atualizado na tarde desta sexta-feira, primeiro dia de 2021
Caique Verli

Caique Verli

Publicado em 

01 jan 2021 às 16:57

Publicado em 01 de Janeiro de 2021 às 16:57

Coronavírus
Coronavírus já matou mais de 5 mil pessoas no Estado Crédito: Pixabay
Mudou o ano, mas infelizmente o luto continua marcando a vida de famílias capixabas que perdem seus entes queridos devido ao coronavírus. No primeiro dia de 2021, o Espírito Santo registrou mais 12 mortes e  1.020 novos casos de Covid-19 nas últimas 24 horas. Os dados são do painel da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), atualizado na tarde desta sexta-feira (1º).
Com isso, o Estado contabiliza um total de 5.093 mortes provocadas pela doença e 249.271 pessoas infectadas. O município de Vila Velha, com 34.006 registros, mantém o maior número de moradores infectados desde o início da pandemia.
Em seguida, estão Serra (31.080), Vitória (28.914) e Cariacica (21.074). Entre os bairros, Jardim Camburi, na Capital, também segue no topo do ranking, com 4.229 pessoas contaminadas desde o início da contagem, seguido pela Praia da Costa, em Vila Velha, com 3.756.

Veja Também

Virada de ano tem aglomeração e pessoas sem máscara na praia de Guriri

"Não podemos nos cansar", diz Casagrande sobre Covid-19 no ES

Praias: o momento é crítico e todo cuidado é pouco

A quantidade de curados em todo o Estado também subiu, chegando a 228.846. A taxa de letalidade da Covid-19 se mantém 2,1%, e mais de 770 mil testes já foram realizados no Espírito Santo.

AGLOMERAÇÕES NA VIRADA

Mesmo com as estatísticas apontando que a pandemia está avançando no Estado, municípios como Guarapari e São Mateus registraram aglomerações na virada do ano. As duas cidades estão no risco alto de transmissão da Covid-19.
A praia de Peracanga, em Guarapari, foi um dos locais preferidos dos frequentadores e ficou lotada na noite desta quinta-feira (31) e madrugada deste dia primeiro.
Praia de Peracanga, em Guarapari, ficou lotada durante as comemorações do réveillon
Praia de Peracanga, em Guarapari, ficou lotada durante as comemorações do réveillon Crédito: Leitor de A Gazeta

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

SESA Covid-19 Coronavírus no ES Pandemia
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Kid Abelha volta e anuncia turnê 'Eu Tive um Sonho', depois de 13 anos de hiato
Imagem de destaque
Axl Rose interage com capixabas em show no ES: “Cariacica, como vocês estão?”
Imagem de destaque
Homem é morto a tiros após briga em bar em distrito de Pancas

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados