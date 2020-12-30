'Não podemos nos cansar', diz Casagrande sobre Covid-19 no ES

Casagrande pediu que a população do ES não se canse do combate ao avanço da Covid-19 Crédito: Vitor Jubini

Casagrande fez um pedido à população acerca da manutenção dos protocolos de segurança para tentar conter o avanço da Covid-19 sobre o Estado durante o ano de 2021. Ele ressaltou que a pandemia do coronavírus é algo novo, nunca antes vivenciado e destacou a mobilização da sociedade contra o vírus, mesmo com um aumento registrado nos índices de contaminação, principalmente no interior do Espírito Santo.

"A situação de hoje é mais grave no interior do que na Grande Vitória . A média móvel de mortes lá é maior que na Grande Vitória. Vamos começar um novo ano com os mesmos pedidos, com o mesmo apelo, com os mesmos cuidados que a gente tem que ter. Vamos tratar em 2021 praticamente durante o ano todo desse tema novamente. Nunca tínhamos vivenciado isso. Vimos a sociedade se mobilizando, buscando ajudar em todas as ações. Enquanto temos a presença do vírus que mata, que tira vidas e provoca sequelas, também tivemos união de pessoas em 2020", disse o governador.

"Queremos que em 2021 a gente continue com essa responsabilidade, resistência, resiliência. Não podemos nos cansar, não temos o direito de dizer que estamos cansados. Precisamos cumprir os protocolos. Se não cumprirmos, colocamos a nossa vida e a do outro em risco" Renato Casagrande - Governador do Espírito Santo

O pedido de resiliência e responsabilidade feito por Casagrande para a população acontece por conta de um aumento no número de novos casos de Covid-19 registrados no Estado. O governador afirmou no pronunciamento que, nesta etapa da pandemia, a quantidade de pessoas infectadas já é maior que as infecções notificadas na primeira fase da pandemia, que teve o pico entre os meses de junho e julho.

"O número de pessoas contagiadas neste momento é maior que na primeira fase da doença do coronavírus. Nós estamos agora, de novo, em uma fase crescente dos números, e para vocês terem uma ideia, nós que chegamos na primeira fase com 36 óbitos por dia, caímos com 9 óbitos por dia e agora voltamos a 27 mortes por dia. Crescemos muito o número de óbitos e ainda é um número crescente no nosso Estado. Estamos com 1.700 pessoas contagiadas por dia", afirmou.

Outro dado alarmante apontado pelo governador foi o número de leitos de UTI ocupados com pacientes infectados pela Covid-19. Segundo Casagrande, o percentual de ocupação de leitos potenciais - que leva em conta o número de novas vagas de tratamento intensivo que podem ser abertas pelo Governo do Estado - já atingiu 75%. Ele garantiu, porém, que um processo de abertura de novos leitos já está em vigor.

"Dos leitos potenciais, que são 715, temos 75% dos leitos ocupados. Dos leitos disponíveis, temos 80% dos leitos ocupados. Estamos em um processo de abertura de leitos, queremos chegar a até 900 leitos de UTI disponibilizados para a Covid. Vamos chegar até o final de janeiro provavelmente com 850 leitos. Isso tudo tem um limite", destacou o governador.

Casagrande também afirmou que irá se reunir com os novos prefeitos eleitos, que tomarão posse a partir do dia 1º de janeiro de 2021, para discutir o combate à Covid-19 no Estado. Ele alegou que os gestores devem se atentar para as necessidades de cada município e compreender as medidas adotadas pelo governo, principalmente em relação ao Mapa de Risco, que classifica as cidades de acordo com o nível de transmissão do coronavírus e delimita restrições - ou permissões - que deverão ser adotadas.

"Neste ano novo também temos gestores novos nos 78 municípios do Estado: prefeitos, prefeitas, vereadoras e vereadores. Quero fazer um chamamento a esses gestores: é preciso que vocês compreendam e busquem informações da realidade da Covid em cada município. Classificamos o município com o mapa de risco. É importante que vocês conheçam a metodologia da produção desse mapa de risco, as medidas que precisamos tomar de acordo com o risco de cada cidade. É preciso que vocês estejam cientes para trabalharmos juntos. No dia 5 de janeiro, às 14h, vamos fazer uma reunião virtual com os prefeitos eleitos, gestores da área da Saúde, Ministério Público para falar sobre o combate à Covid. Tudo que estamos fazendo é para salvar vidas", afirmou.

A COVID-19 NO ES