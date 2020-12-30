Em risco alto para Covid-19, prefeitura decreta quarentena em Linhares

A Prefeitura de Linhares, no Norte do Espírito Santo, decretou um período de quarentena em todo o município a partir desta quarta-feira (30). A medida será válida enquanto a cidade permanecer em risco alto de transmissão do novo coronavírus no Mapa de Risco do Governo do Estado.
De acordo com a administração municipal, o decreto se faz necessário para evitar a disseminação do novo coronavírus. O documento reforça as medidas já estabelecidas pelo Estado. (Veja regras para o risco alto no final do texto)
O município, por meio do Decreto 1150/2020, veio reforçar as regras restritivas impostas pelo Estado, tendo instituído a quarentena como medida de saúde pública a fim de controlar a disseminação da doença neste período de classificação de alto risco, bem como dar publicidade dessas regras e das consequências em caso de descumprimento, inclusive acerca da possibilidade de interdição preventiva das atividades pela autoridade sanitária e lavratura de termo circunstanciado pela autoridade policial, disse a Procuradora Geral do município, Nadia Lorenzoni.
Arquivos & Anexos
Confira o decreto da Prefeitura de Linhares
O documento reforça as medidas já estabelecidas pelo Estado.
Tamanho do arquivo: 1mb
Além do decreto, a prefeitura afirmou que vai tomar outras medidas para conter a disseminação do vírus em Linhares. Todas as projeções mostram que precisamos aumentar o isolamento e o distanciamento social para evitar a disseminação ainda mais acelerada da doença. Por isso, hoje (30) iniciamos uma série de medidas, como barreiras sanitárias, fiscalização em estabelecimentos comerciais e blitzes de orientação. Precisamos da determinação de todos enquanto permanecermos no risco alto de contágio, destacou Saulo Rodrigues Meirelles, secretário municipal de Saúde.
Além disso, carros de som vão passar pelos bairros da sede com mensagem de alerta para que os moradores cumpram o isolamento, o distanciamento social e demais medidas de prevenção contra o avanço do novo coronavírus.
CORONAVÍRUS EM LINHARES
De acordo com os dados do Painel Covid-19, mantido pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) e atualizado na tarde desta quarta-feira (30), Linhares contabiliza 12.150 casos confirmados do novo coronavírus. O município registrou ainda 174 óbitos por complicações da doença.
VIRADA DE ANO NAS PRAIAS DE LINHARES
Diante do aumento do número de casos de Covid-19 no município, a prefeitura de Linhares, no Norte do Estado, suspendeu a queima de fogos nas praias e a promoção de shows musicais em Pontal do Ipiranga, Regência e Povoação.
Como prevenção, o governo também deve implantar barreiras sanitárias nas áreas de acesso às praias. As ações contarão com a presença de agentes do Departamento Municipal de Trânsito e da Polícia Militar.
Além de Linhares, sete cidades do Estado estão em risco alto de contaminação. O 37º Mapa de Risco da Covid-19 começou a valer na segunda-feira (28) e vai até o domingo (03).
RISCO BAIXO