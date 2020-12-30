Em risco alto para Covid-19, prefeitura decreta quarentena em Linhares

Prefeitura decreta quarentena em Linhares Crédito: Jader Júnior

De acordo com a administração municipal, o decreto se faz necessário para evitar a disseminação do novo coronavírus. O documento reforça as medidas já estabelecidas pelo Estado. (Veja regras para o risco alto no final do texto)

O município, por meio do Decreto 1150/2020, veio reforçar as regras restritivas impostas pelo Estado, tendo instituído a quarentena como medida de saúde pública a fim de controlar a disseminação da doença neste período de classificação de alto risco, bem como dar publicidade dessas regras e das consequências em caso de descumprimento, inclusive acerca da possibilidade de interdição preventiva das atividades pela autoridade sanitária e lavratura de termo circunstanciado pela autoridade policial, disse a Procuradora Geral do município, Nadia Lorenzoni.

Arquivos & Anexos Confira o decreto da Prefeitura de Linhares O documento reforça as medidas já estabelecidas pelo Estado. Tamanho do arquivo: 1mb Baixar

Além do decreto, a prefeitura afirmou que vai tomar outras medidas para conter a disseminação do vírus em Linhares. Todas as projeções mostram que precisamos aumentar o isolamento e o distanciamento social para evitar a disseminação ainda mais acelerada da doença. Por isso, hoje (30) iniciamos uma série de medidas, como barreiras sanitárias, fiscalização em estabelecimentos comerciais e blitzes de orientação. Precisamos da determinação de todos enquanto permanecermos no risco alto de contágio, destacou Saulo Rodrigues Meirelles, secretário municipal de Saúde.

Saulo Rodrigues Meirelles, secretário de Saúde de Linhares Crédito: Prefeitura de Linhares

Além disso, carros de som vão passar pelos bairros da sede com mensagem de alerta para que os moradores cumpram o isolamento, o distanciamento social e demais medidas de prevenção contra o avanço do novo coronavírus.

CORONAVÍRUS EM LINHARES

De acordo com os dados do Painel Covid-19, mantido pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) e atualizado na tarde desta quarta-feira (30), Linhares contabiliza 12.150 casos confirmados do novo coronavírus. O município registrou ainda 174 óbitos por complicações da doença.

VIRADA DE ANO NAS PRAIAS DE LINHARES

Diante do aumento do número de casos de Covid-19 no município, a prefeitura de Linhares, no Norte do Estado, suspendeu a queima de fogos nas praias e a promoção de shows musicais em Pontal do Ipiranga, Regência e Povoação.

Praia de Pontal do Ipiranga Crédito: FELIPE REIS/ PREFEITURA DE LINHARES

Como prevenção, o governo também deve implantar barreiras sanitárias nas áreas de acesso às praias. As ações contarão com a presença de agentes do Departamento Municipal de Trânsito e da Polícia Militar.

Além de Linhares, sete cidades do Estado estão em risco alto de contaminação. O 37º Mapa de Risco da Covid-19 começou a valer na segunda-feira (28) e vai até o domingo (03).