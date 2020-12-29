São Mateus e Linhares prometem intensificar fiscalização nas praias no réveillon

Praia de Guriri Crédito: Eduardo Dias

Outra medida para conter aglomeração foi o cancelamento dos eventos de fim de ano. Anteriormente, as prefeituras já tinham optado por não realizar as queimas de fogos e promover shows com atrações musicais nas praias. As administrações municipais também informaram que farão campanhas de conscientização para evitar a transmissão da Covid-19.

No feriado de Natal, a praia de Guriri, principal de São Mateus, ficou movimentada. Uma enorme fila de carros se formou na tarde de sábado (26), na chegada ao local. Uma barreira sanitária, com presença da Polícia Militar, foi montada antes da ponte que dá acesso ao balneário, o que acabou por provocar o congestionamento.

Barreira sanitária, com apoio da PM Crédito: Divulgação / PM

A barreira sanitária é uma das tentativas da Prefeitura de São Mateus para controlar o avanço do vírus. De acordo com secretário de Saúde, Henrique Follador, o Ministério Público expediu notificação recomendatória para que o município reforce as fiscalizações entre o dia 16 de dezembro de 2020 até 1° de janeiro de 2021. O objetivo é conter ações que possam provocar aglomeração.

Com a classificação, cuja vigência é desta segunda-feira (28) até domingo (3), as duas prefeituras garantiram que vão respeitar todas as medidas que foram estipuladas pelo governo do ES.

Entre elas, está o funcionamento de restaurantes, lojas de conveniência e distribuidoras de bebidas alcoólicas, de segunda a sexta-feira até às 20h e, aos sábados, até as 16h. Além da suspensão do funcionamento de bares e a proibição do consumo presencial de bebidas alcoólicas em distribuidoras de bebidas e lojas de conveniência.

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