Coronavírus: ES registra 4.996 mortes e passa de 242 mil casos

Covid-19 Crédito: Pixabay

registrou 55 óbitos e 3.517 novos casos de O Espírito Santode coronavírus nas últimas 24 horas. Os dados são do Painel Covid-19, da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) , atualizado na tarde desta segunda-feira (28). Até o momento, o Estado capixaba contabiliza um total de 4.996 mortes provocadas pela doença e 242.553 pessoas infectadas.

O número de mortos registrado nesta segunda é o segundo maior desde o ínicio da pandemia. No dia 22 de junho, 59 pessoas perderam a vida por causa do coronavírus no Estado.

O município de Vila Velha, com 33.265 registros, mantém o maior número de moradores infectados desde o início da pandemia. Em seguida, estão Serra (30.306), Vitória (28.411) e Cariacica (20.586).

Entre os bairros, Jardim Camburi, na Capital, também segue no topo do ranking, com 4.173 pessoas contaminadas desde o início da contagem, seguido pela Praia da Costa, em Vila Velha, com 3.678.