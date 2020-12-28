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Pandemia

Coronavírus: ES registra 4.996 mortes e passa de 242 mil casos

Segundo a Secretaria de Saúde (Sesa), o Espírito Santo contabiliza 55 mortes e  3.517 pessoas infectadas em 24 horas
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 dez 2020 às 18:20

Publicado em 28 de Dezembro de 2020 às 18:20

Covid-19
Covid-19 Crédito: Pixabay
O Espírito Santo registrou 55 óbitos e 3.517 novos casos de coronavírus nas últimas 24 horas. Os dados são do Painel Covid-19, da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), atualizado na tarde desta segunda-feira (28). Até o momento, o Estado capixaba contabiliza um total de 4.996 mortes provocadas pela doença e 242.553 pessoas infectadas.
O número de mortos registrado nesta segunda é o segundo maior desde o ínicio da pandemia. No dia 22 de junho, 59 pessoas perderam a vida por causa do coronavírus no Estado. 
O município de Vila Velha, com 33.265 registros, mantém o maior número de moradores infectados desde o início da pandemia. Em seguida, estão Serra (30.306), Vitória (28.411) e Cariacica (20.586).
Entre os bairros, Jardim Camburi, na Capital, também segue no topo do ranking, com 4.173 pessoas contaminadas desde o início da contagem, seguido pela Praia da Costa, em Vila Velha, com 3.678.
A quantidade de curados em todo o Estado também subiu, chegando a 222.312. A taxa de letalidade da Covid-19 se mantém 2,1%, e mais de 757 mil testes já foram realizados no Espírito Santo.

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