Cafe De La Musique Guarapari adia toda programação para o Verão 2022

Os cantores Gusttavo Lima, Thiaguinho e Marília Mendonça eram atrações anunciadas para a programação de Verão 2021 da casa de shows de Guarapari Crédito: Reprodução/Instagram/Montagem A GAZETA



Após cancelar o início da sua agenda de shows em 2020, incluindo a festa de réveillon , a direção do Café de La Musique Guarapari decidiu adiar toda a sua programação do verão 2021. Em comunicado nas redes sociais, o beach club informa que o motivo é o cumprimento dos protocolos contra o coronavírus, que impedem a realização de grandes eventos e aglomeração.

"Após os novos decretos e enquadramentos proibindo todo e qualquer evento na cidade de Guarapari, informamos que toda a programação do Cafe de La Musique em janeiro está adiada para o próximo verão", diz o início da publicação no Instagram do espaço.

No mesmo post, o Cafe De La Musique Guarapari alertou que os procedimentos para devolução do dinheiro dos ingressos serão informados em breve e o dinheiro será estornado em até 30 dias após a data que seria a de realização da festa. No entanto, a organização do local também esclarece que o convite poderá ser usado como voucher para os próximos eventos.

"Informaremos quais o eventos já estarão com as datas modificadas em breve e você poderá usar seu ingresso independente de novo valor. Também informaremos os procedimentos de devolução pra quem assim desejar. A devolução será efetuada em até 30 dias após a data do evento adiado", diz, trecho do posicionamento disponibilizado na web.