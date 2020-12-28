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Cafe De La Musique Guarapari adia toda programação para o Verão 2022

Beach club já estava vendendo ingressos para programação deste ano, mas decidiu adiar festas por proibições em meio à pandemia do coronavírus no Espírito Santo
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 dez 2020 às 14:36

Publicado em 28 de Dezembro de 2020 às 14:36

Os cantores Gusttavo Lima, Thiaguinho e Marília Mendonça
Os cantores Gusttavo Lima, Thiaguinho e Marília Mendonça eram atrações anunciadas para a programação de Verão 2021 da casa de shows de Guarapari Crédito: Reprodução/Instagram/Montagem A GAZETA
Após cancelar o início da sua agenda de shows em 2020, incluindo a festa de réveillon, a direção do Café de La Musique Guarapari decidiu adiar toda a sua programação do verão 2021. Em comunicado nas redes sociais, o beach club informa que o motivo é o cumprimento dos protocolos contra o coronavírus, que impedem a realização de grandes eventos e aglomeração.
"Após os novos decretos e enquadramentos proibindo todo e qualquer evento na cidade de Guarapari, informamos que toda a programação do Cafe de La Musique em janeiro está adiada para o próximo verão", diz o início da publicação no Instagram do espaço.
No mesmo post, o Cafe De La Musique Guarapari alertou que os procedimentos para devolução do dinheiro dos ingressos serão informados em breve e o dinheiro será estornado em até 30 dias após a data que seria a de realização da festa. No entanto, a organização do local também esclarece que o convite poderá ser usado como voucher para os próximos eventos. 
"Informaremos quais o eventos já estarão com as datas modificadas em breve e você poderá usar seu ingresso independente de novo valor. Também informaremos os procedimentos de devolução pra quem assim desejar. A devolução será efetuada em até 30 dias após a data do evento adiado", diz, trecho do posicionamento disponibilizado na web. 
Até então, o local estava anunciando e vendendo eventos com Gusttavo Lima, Thiaguinho, Marília Mendonça, Chemical Surf, Barões da Pisadinha, Pedro Sampaio, como A Gazeta já havia noticiado
Questionada para saber mais detalhes sobre a devolução do dinheiro e agendamento de novas datas, a assessoria de imprensa do beach club disse que a direção do local só vai se manifestar por meio dos posts das redes sociais. 

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