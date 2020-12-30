Coronavírus: taxa de transmissão volta a aumentar na Grande Vitória

Gráfico de taxa de transmissão (Rt) do Espírito Santo Crédito: IJSN

O comportamento da disseminação do coronavírus no Espírito Santo pode ser indicado pela taxa de transmissão (Rt) da doença, que é monitorado pelo Núcleo Interinstitucional de Estudos Epidemiológicos (NIEE) e o Instituto Jones dos Santos Neves (IJSN). E os números recentes não foram positivos para a Grande Vitória.

Com base em dados obtidos na semana de 04 a 11 de dezembro, foi constatado que houve aumento do contágio da doença na região metropolitana.

A velocidade de transmissão subiu de 1,02 para 1,08. Aparentemente é um aumento pequeno, quase uma estabilização, porém a previsão é de que o dano seja ainda maior daqui a duas semanas, próximo a 15 de janeiro, quando os dados referentes ao final do ano de 2020 - entre Natal e Ano-Novo -serão conhecidos.

Vale lembrar que a Grande Vitória é composta pelos municípios mais populosos do Estado e também os com o maior número de casos positivos para a Covid-19.

Gráfico de taxa de transmissão (Rt) da Grande Vitópria Crédito: IJSN

No interior, houve uma ligeira queda do Rt de 1,33 para 1,13, o que equilibrou o dado do Espírito Santo como um todo. O RT estadual foi de ligeira queda, saindo de 1,21 para 1,11. Ou seja, 10 pessoas infectadas contaminam outras 11.

"Esse Rt é da data até dia 11 de dezembro, quando tínhamos uma média móvel de óbitos de 23,93. No dia 24 de dezembro, véspera de Natal, tivemos uma média móvel de óbitos em 25,86, ou seja, a velocidade de transmissão tende a aumentar devido ao aumento da média móvel de mortes", explicou Pablo Lira, diretor de Integração e Projetos Especiais do Instituto Jones dos Santos Neves.

A taxa de transmissão acima de 1 significa avanço da pandemia da Covid-19 e, quanto maior esse indicador, maior é o potencial de contaminação pela doença. Assim, uma consequência dessa expansão é a alta no número de novos casos confirmados no Estado.

Pablo Lira afirma que a mudança desse quadro depende do comportamento das pessoas. "O período de férias e eventos de fim de ano tende a aumentar esses números. Tudo depende do comportamento da população em ter hábitos de proteção e reforçar as medidas de distanciamento físico, uso de máscara, higienização das mãos e não compartilhamento de objetos", destacou.

MICRORREGIÕES

Sobre as 10 microrregiões do Espírito Santo, quase todas mostram certa estabilidade do Rt até o dia 11 de dezembro, tendo aumento ou queda pouco representativas.

A microrregião que chama a atenção é a do Rio Doce, onde o Rt subiu de 1,03 para 1,47. Ela abriga Linhares, maior cidade do Norte do Estado e sexto município com maior números de casos positivos.