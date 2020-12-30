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Pandemia

Coronavírus: ES registra 5.066 morte e passa de 246 mil casos

Segundo a Secretaria de Saúde (Sesa), o Espírito Santo contabilizou 35 mortes e  2.676 pessoas infectadas em 24 horas

Publicado em 30 de Dezembro de 2020 às 16:59

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 dez 2020 às 16:59
Coronavírus, covid-19
Coronavírus, covid-19 Crédito: Pixabay
O Espírito Santo registrou 35 óbitos e 2.676 novos casos de coronavírus nas últimas 24 horas. Os dados são do Painel Covid-19, da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), atualizado na tarde desta quarta-feira (30). 
Com isso, o Estado capixaba contabiliza um total de 5.066 mortes provocadas pela doença e 246.927 pessoas infectadas.
O município de Vila Velha, com 33.711 registros, mantém o maior número de moradores infectados desde o início da pandemia. Em seguida, estão Serra (30.743), Vitória (28.671) e Cariacica (20.911).
Entre os bairros, Jardim Camburi, na Capital, também segue no topo do ranking, com 4.204 pessoas contaminadas desde o início da contagem, seguido pela Praia da Costa, em Vila Velha, com 3.733.
A quantidade de curados em todo o Estado também subiu, chegando a 226.910. A taxa de letalidade da Covid-19 se mantém 2,1%, e mais de 768 mil testes já foram realizados no Espírito Santo.

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