Coronavírus: ES registra 5.066 morte e passa de 246 mil casos

Coronavírus, covid-19 Crédito: Pixabay

O Espírito Santo registrou 35 óbitos e 2.676 novos casos de coronavírus nas últimas 24 horas. Os dados são do Painel Covid-19, da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), atualizado na tarde desta quarta-feira (30).

Com isso, o Estado capixaba contabiliza um total de 5.066 mortes provocadas pela doença e 246.927 pessoas infectadas.

O município de Vila Velha, com 33.711 registros, mantém o maior número de moradores infectados desde o início da pandemia. Em seguida, estão Serra (30.743), Vitória (28.671) e Cariacica (20.911).

Entre os bairros, Jardim Camburi, na Capital, também segue no topo do ranking, com 4.204 pessoas contaminadas desde o início da contagem, seguido pela Praia da Costa, em Vila Velha, com 3.733.