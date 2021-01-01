Covid-19: Guarapari tem praia lotada durante a noite de réveillon

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A reportagem de A Gazeta demandou a Polícia Militar acerca dos registros de aglomerações e sobre a fiscalização em Guarapari e, em nota, informa que os decretos estaduais e municipais não proibiram a circulação de pessoas nas praias. "Portanto, a Polícia Militar, em situações de flagrante de aglomeração na areia, orienta os cidadãos sobre as medidas de prevenção à pandemia da Covid-19, como afastamento social e uso de máscaras, e intervém quando se trata de algum evento clandestino, mas não pode impedir a presença", ressalta a corporação, na nota.