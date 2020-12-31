Em risco moderado para a Covid, Anchieta tem festa com centenas de jovens

Festa em Ubu, Anchieta, reúne centenas de pessoas sem respeitar protocolos de segurança da pandemia Crédito: Reprodução/Redes sociais

Mas, em vídeos publicados em redes sociais por pessoas que estavam no local, é possível ver que ninguém respeitou os protocolos sanitários como uso de máscara e distanciamento social.

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De acordo com a Polícia Militar , não houve denúncias do evento. A Prefeitura de Anchieta informou que, após tomar conhecimento da festa, na manhã desta quinta-feira (31), os guardas municipais e policiais militares foram ao local e apreenderam materiais. A comemoração, no entanto, já havia acabado.

Quanto à fiscalização, a PM informou, por nota, que "realiza fiscalização no município e em situações de flagrante de aglomeração, orienta os cidadãos sobre as medidas de prevenção à pandemia da Covid-19, como afastamento social e uso de máscaras, e intervém quando se trata de algum evento clandestino", mas que não pode impedir a presença das pessoas em eventos como o desta noite e madrugada.

"Cabe à população se conscientizar e respeitar os protocolos de enfrentamento à pandemia da Covid-19", ressaltou a corporação.

A reportagem tentou localizar a organização do evento, mas até a publicação deste texto não teve respostas. Caso haja manifestação, a reportagem será atualizada.