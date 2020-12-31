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Com aglomeração e sem máscara

Em risco moderado para a Covid, Anchieta tem festa com centenas de jovens

Comemoração durou a noite toda, mas PM afirma que não recebeu denúncias. Militares estiveram no local, pela manhã, e apreenderam materiais

Publicado em 31 de Dezembro de 2020 às 14:35

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

31 dez 2020 às 14:35
Festa em Ubu, Anchieta, reúne centenas de pessoas sem respeitar protocolos de segurança da pandemia
Festa em Ubu, Anchieta, reúne centenas de pessoas sem respeitar protocolos de segurança da pandemia Crédito: Reprodução/Redes sociais
Enquanto o Estado continua registrando aumento nos números de casos e mortes por Covid-19, uma festa na praia de Ubu, em Anchieta, reuniu centenas de pessoas durante a noite desta quarta-feira (30) e madrugada de quinta (31).  O município está no risco moderado para a transmissão do coronavírus, e as medidas de segurança de prevenção e controle da doença determinam a não aglomeração. 

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Mas, em vídeos publicados em redes sociais por pessoas que estavam no local, é possível ver que ninguém respeitou os protocolos sanitários como uso de máscara e distanciamento social.
De acordo com a Polícia Militar, não houve denúncias do evento. A Prefeitura de Anchieta informou que, após tomar conhecimento da festa, na manhã desta quinta-feira (31), os guardas municipais e policiais militares foram ao local e apreenderam materiais. A comemoração, no entanto, já havia acabado.
Quanto à fiscalização, a PM informou, por nota, que "realiza fiscalização no município e em situações de flagrante de aglomeração, orienta os cidadãos sobre as medidas de prevenção à pandemia da Covid-19, como afastamento social e uso de máscaras, e intervém quando se trata de algum evento clandestino", mas que não pode impedir a presença das pessoas em eventos como o desta noite e madrugada. 
"Cabe à população se conscientizar e respeitar os protocolos de enfrentamento à pandemia da Covid-19", ressaltou a corporação. 
A reportagem tentou localizar a organização do evento, mas até a publicação deste texto não teve respostas. Caso haja manifestação, a reportagem será atualizada.
Policiais apreendem materiais de festa em Anchieta
Policiais apreendem materiais de festa em Anchieta Crédito: Prefeitura de Anchieta

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