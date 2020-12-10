Covid-19: número de jovens contaminados aumenta mais de 100% no ES

Jovens concentrados na Rua da Lama, em Jardim da Penha, Vitória, no último fim de semana Crédito: Foto do leitor

De setembro a novembro deste ano, o número de jovens contaminados pelo coronavírus cresceu 104,5% no Espírito Santo , saltando de 3.804 para 7.781 casos confirmados.

Os dados foram divulgados pelo secretário de Estado da Saúde , Nésio Fernandes, que fez um apelo em seu perfil no Twitter para que os capixabas dessa faixa etária evitem festas de fim de ano. "Neste fim de ano, nestas férias, convido a juventude a fazer uma reflexão sincera: a balada e a festa valem a vida dos nossos entes queridos? Repito: O Brasil é uma casa em luto", alertou o titular da pasta.

Do total de jovens infectados e confirmados por testes até o momento, 48% foram infectados nos últimos 100 dias. Em setembro, uma pessoa entre 20 e 29 anos morreu de Covid-19 no Estado. Já em novembro, foram cinco mortes na faixa etária.

Your browser does not support the audio element. Covid-19 - número de jovens contaminados aumenta mais de 100 por cento no ES

"No entanto, jovens são vetores velozes e sua capacidade de transmitir a doença para pessoas de riscos é grande. Enquanto entre setembro e novembro, 8 jovens perderam a vida em decorrência da Covid-19, 841 idosos com mais de 60 anos perderam a vida no mesmo período", alertou o secretário. Veja a publicação:

Desde o início da pandemia soubemos que os casos de COVID-19 evoluíam em formas não-críticas em 90-95% dos casos, em especial na população jovem. No entanto, mesmo entre eles, o número de perdas será sempre proporcional ao total de casos. — Nésio Fernandes de Medeiros Junior (@dr_nesio) December 10, 2020

De acordo com Nésio, durante toda a pandemia, 30.305 pessoas com mais de 60 anos foram infectadas e confirmadas de infecção pela Covid-19. A cada 1.000 idosos infectados, 112,52 morreram. No mesmo período, a cada 1.000 jovens entre 20 e 29 anos infectados, 1,23 perdeu a vida.

"Peço e recomendo a população, em especial aos jovens, que não façam festas, não promovam aglomerações de qualquer tipo, preservem suas atividades nos próximos 90 dias, mobilizem a sociedade a desenvolver a empatia e a dar valor a vida de todos, principalmente dos nossos idosos. Controlar os óbitos passa obrigatoriamente por impedir o crescimento descontrolado de casos. Entre setembro e novembro, os casos totais mais que dobraram no Espírito Santo, saltaram de 18.864 para 38.020", pontuou Nésio.