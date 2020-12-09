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Pandemia

ES pode ter mais cidades no risco alto na próxima semana, diz subsecretário

Nesta terça-feira (8), o Espírito Santo atingiu recorde de novos casos em 24h desde o início da pandemia do novo coronavírus, tendo registrado 2.418 casos em um dia
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 dez 2020 às 13:34

Publicado em 09 de Dezembro de 2020 às 13:34

Clientes com máscara em uma padaria do bairro Jardim da Penha
Pessoas utilizando máscara de proteção facial, medida de proteção contra a Covid-169 Crédito: Carlos Alberto Silva
O número de pessoas contaminadas pelo novo coronavírus não para de crescer no Espírito Santo. Dados do Painel Covid-19, da Secretaria de Estadual de Saúde (Sesa), mostram que já passam de 200 mil casos confirmados. O avanço da doença preocupa e pode, já a partir da próxima semana, colocar mais cidades em risco alto para a transmissão do coronavírus. No momento, apenas o município de Mantenópolis, na região Noroeste, aparece em vermelho no mapa divulgado pelo governo do Estado.
Nesta quarta-feira (9), em entrevista à rádio CBN Vitória, o Subsecretário de Vigilância em Saúde, Luiz Carlos Reblin afirmou que, nesse momento, grande parte dos municípios está em risco moderado, mas essa situação pode mudar em breve, o que vai acarretar também em um aumento nas restrições.

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"Se avançamos para o risco mais alto, a restrição será automática. Várias atividades terão que ser repensadas, voltar a uma antiga restrição, algumas coisas não funcionarão. Tudo depende do risco que a cidade apresenta. A regra do risco alto é restritiva em vários aspectos. Ela diminui a circulação das pessoas, necessariamente ela aponta para que as pessoas permaneçam mais em casa e isso vem trazer a diminuição da transmissão da doença", afirmou.
Segundo Reblin, o Espírito Santo tem hoje cerca de 500 leitos de UTI disponíveis para Covid e se houver necessidade de ampliação de leitos, o Estado vai reverter leitos que haviam sido liberados para outras doenças e contar com o apoio do setor privado para aumentar a  capacidade de internação.
"Se nós continuarmos com esse nível de contaminação e ocupação de leitos e número de óbitos, é possível que mais cidades estejam no risco alto a partir da próxima semana"
Luiz Carlos Reblin - Subsecretário de Vigilância em Saúde

RECORDE DE NOVOS CASOS

Nesta terça-feira (8), o Espírito Santo atingiu recorde de novos casos em 24h desde o início da pandemia do novo coronavírus, tendo registrado 2.418 casos em um dia, o que elevou para 204.565 o total de casos confirmados no Estado  quantidade que supera os dias mais críticos vividos durante o pico da doença, no meio do ano. Esta é a segunda vez que o número diário de casos ultrapassa 2 mil confirmações, sendo que o primeiro registro havia sido em 7 de julho, com 2.156 casos em 24h.
Apenas neste mês de dezembro, segundo informações do Painel Covid-19 da Sesa, todos os oito dias apresentaram mais de 1.300 casos diários da Covid-19. Somados, os números destes primeiros dias do mês foram registradas 176 mortes e 14.564 novos casos.

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