Infectologistas analisam cenário do ES, após bater 200 mil casos de Covid

Uso de máscara nas ruas de Vitória: nova alta de casos da Covid no ES já ultrapassa primeiro pico da doença Crédito: Carlos Alberto Silva

Com a ultrapassagem da marca de mais de 200 mil casos de pessoas infectadas pela Covid-19 até domingo (6), os dados da pandemia no Espírito Santo acendem um alerta para a população reforçar os cuidados de prevenção contra o novo coronavírus, especialmente neste período de festas de fim de ano que se inicia, segundo especialistas. Com este número, significa que cerca de 5% da população capixaba teve o contágio confirmado para a doença. O dado pode ser ainda maior, ao considerar os grupos que não foram testados ou são assintomáticos.

O Estado também ultrapassou o pico da primeira curva de casos, que havia ocorrido no final de junho e início do mês de julho. O secretário estadual de Saúde, Nésio Fernandes, detalhou que na semana epidemiológica que foi de 28 de junho a 4 de julho, houve 9.035 casos, e 20 semanas depois, de 15 a 21 de novembro, foram 9.219 casos.

Hoje no Espírito Santo, oficialmente, alcançamos mais de 200.000 casos confirmados de COVID-19 notificados no sistema de vigilância em saúde do SUS. Aproximadamente 5% da população teve contágio confirmado pelo sistema de saúde público e privado.#useMascara — Nésio Fernandes de Medeiros Junior (@dr_nesio) December 6, 2020

Para especialistas, o comportamento da sociedade nas festas de fim de ano vai ser determinante para o próximo estágio da doença no Estado. O impacto das festas será sentido nas estatísticas de janeiro, considerando uma margem de uma a duas semanas após as celebrações para as pessoas apresentarem os sintomas e terem a confirmação da doença.

A partir do final de setembro, com mais força em outubro, o comportamento da pandemia - que vinha registrando queda nos indicadores no Estado - mudou, com casos e óbitos voltando a apresentar crescimento. Na maioria dos municípios, as aglomerações em bares, boates, praias e festas na rua nos finais de semana voltou a ser comum. Além de haver uma maior circulação de pessoas, observou-se um relaxamento da população em relação ao uso de máscaras e medidas de higienização, o que contribuiu para este aumento.

O médico infectologista Paulo Peçanha pontuou que esse número de casos diagnosticados é alto, mas infelizmente ainda não significa o número total, que é ainda maior. "Há estudos que mostram que o número de casos pode ser até 5 vezes maior, já que esse registro que temos é o número de casos positivos entre as pessoas que testaram. O número é preocupante, porque ele pode continuar subindo. Estávamos em uma curva descendente, e estamos vivendo uma reversão", explica.

Ele observa que a população não está cumprindo com o rigor necessário os protocolos de prevenção, como o uso de máscara e as medidas de higiene. Destacou também que, mesmo havendo um novo pico, o número de internações e mortes está abaixo daquele registrado durante o primeiro pico, há 20 semanas. Isso se explica pelo fato de que a maioria dos infectados nas últimas semanas sejam os mais jovens, que em geral, apresenta menos complicações e sintomas leves.

"Os trabalhos no Estado têm mostrado que há mais infecções em pessoas mais jovens. E esse fator já é determinante para ter menos complicações. Eles complicam menos, mas não são invulneráveis. Além disso, eles levam a infecção para suas casas, que podem ter pessoas mais velhas, do grupo de risco. Por isso, é fundamental o compromisso das pessoas com a prevenção, para evitar que a doença chegue às pessoas de seu convívio", frisou.

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A infectologista e professora da UVV Jaqueline Oliveira Roeda também destacou que há muitas pessoas que, por já terem sido infectadas, abandonaram os cuidados com a doença. Esse comportamento é danoso, pois além de ainda não estar descartada a possibilidade de reinfecção, essas pessoas também continuam podendo ser transmissoras do vírus.

"Mesmo que a pessoa não esteja transmitindo por gotículas, pode transmitir por contato, com as mãos infectadas. Então mesmo as pessoas que já tiveram a infecção devem continuar aderindo ao distanciamento social, e aumentar a frequência de higienização das mãos. Lembrando que, se eu uso máscara, eu sou exemplo para os meus pares", ressalta.