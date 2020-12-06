Fiscalização percorre bares e restaurantes de Vitória para evitar aglomeração

Na tarde deste domingo (6), uma fiscalização foi realizada em alguns pontos de Vitória onde são mais frequentes as aglomerações em bares e restaurantes, para evitar a contaminação pela Covid-19. A ação foi realizada por fiscais da Prefeitura de Vitória, com a Guarda Municipal da Capital, a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros.
Nos bares da Rua da Lama, em Jardim da Penha, os comerciantes foram orientados a fecharem os estabelecimentos, seguindo as regras em vigência para as cidades que estão no chamado risco moderado, de acordo com o Mapa de Risco da Doença.
Ele estabelece que bares e restaurantes vão poder funcionar de segunda a sábado apenas até às 22h. Já nos domingos o funcionamento desses locais será permitido até 16h. Nas ruas de Vitória, na tarde deste domingo (6), havia pouco movimento.
Fiscalização de bares e restaurantes
ES ULTRAPASSOU 200 MIL CASOS DA DOENÇA
Neste domingo (6), o Estado registrou mais 12 óbitos, elevando para 4.397 o total de mortes provocadas pelo novo coronavírus. Conforme a atualização diária do Painel Covid-19, da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), também já são 200.257 casos confirmados da doença, sendo 1.310 apenas nas últimas 24 horas.
O aumento do número de casos e as mortes causadas pelo novo coronavírus refletiram no novo Mapa de Risco, divulgado pelo governo do Espírito Santo na sexta-feira (4). Ao todo, 49 municípios estão em risco moderado.
O número inclui 15 cidades que estavam em risco baixo no último mapa, do dia 27 de novembro. Além do aumento de cidades em amarelo no mapa, o Estado volta a ter, depois de quase três meses, um município em vermelho. Mantenópolis, na Região Noroeste, passou para a classificação de risco alto.