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Coronavírus

ES restringe horário de funcionamento de bares e restaurantes

A possibilidade já havia sido antecipada pelo governador Renato Casagrande em entrevista à CBN Vitória. Veja as novas regras para cidades em risco moderado
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 nov 2020 às 12:06

Publicado em 20 de Novembro de 2020 às 12:06

O governador Renato Casagrande durante pronunciamento nesta quarta-feira (18)
O governador Renato Casagrande  Crédito: Reprodução | Governo do Estado

Atualização

20/11/2020 - 7:25
O governador Renato Casagrande havia declarado à CBN Vitória na manhã desta sexta (20) que poderia aplicar novas restrições para bares e restaurantes. Em pronunciamento ainda nesta sexta, no final da tarde, o governador confirmou que haverão limitações e anunciou as novas regras para esses estabelecimentos. O texto e o título foram atualizados.
O  governador do Espírito Santo, Renato Casagrande (PSB), anunciou no final da tarde desta desta sexta-feira (20) novas restrições para bares e restaurantes. Pela manhã, em entrevista à CBN Vitória, o governador já havia adiantado que estava analisando mudanças diante do baixo controle sanitário nesses estabelecimentos e que deveria limitar o horário de funcionamento desses locais. As medidas passam a valer a partir de segunda-feira (23).
Nas cidades classificadas em risco moderado, que a partir de segunda serão Vitória, Cariacica, Viana, Ecoporanga e Barra de São Francisco, os bares e restaurantes vão poder funcionar de segunda a sábado apenas até às 22h. Já nos domingos o funcionamento desses estabelecimentos será permitido até 16h.

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Na entrevista concedida à jornalista Fernanda Queiroz, no programa CBN Vitória, governador também adiantou que não pretende, no momento, colocar novas restrições para o comércio. 
"Nós não mudaremos, por exemplo, as regras do comércio, porque no comércio você tem um ambiente controlado. Se o cliente e o trabalhador respeitarem o protocolo, é um ambiente sob controle", explicou.

AUMENTO DE CASOS GRAVES

Nesta semana, o secretário de Estado da Saúde, Nésio Fernandes, apontou que o Espírito Santo apresenta "uma tendência clara de crescimento de casos graves da Covid-19".
Em 8 de novembro, a média móvel de casos de coronavírus em 14 dias chegou a 132,64 na Região Metropolitana, ultrapassando o limite do pico da primeira onda.
O próprio governador, preocupado com o avanço da doença, convocou uma reunião para discutir a situação da pandemia no Espírito Santo com o Ministério Público do Estado, a Assembleia Legislativa, o Tribunal de Contas do Estado, a Associação dos Municípios do Espírito Santo (Amunes), líderes religiosos e entidades, como a Federação do Comércio (Fecomércio) e a Federação das Indústrias (Findes). O encontro aconteceu na tarde da última quarta-feira (18).

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