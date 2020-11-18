Com aumento de casos de Covid-19 no ES, Casagrande marca reunião no Anchieta

Renato Casagrande (PSB) é governador do Espírito Santo Crédito: Secom-ES/Divulgação

Casagrande revelou em um post no Twitter que o encontro no será feito para analisar a situação do coronavírus no Espírito Santo devido a uma tendência de crescimento do número de casos ativos da Covid-19 que, segundo o governador, está "ameaçando interromper a queda de óbitos e a redução da ocupação de leitos de UTI".

A reportagem apurou que a reunião será presencial e vai acontecer às 15h30 no Palácio Anchieta. Também devem participar o secretário da Saúde em exercício, Luiz Carlos Reblin, a secretária de Gestão e Recursos Humanos, Lenise Loureiro e o secretário de Estado de Governo, Tyago Hoffmann, entre outras lideranças do Estado.

Devido a tendência de crescimento do número de casos ativos da Covid 19, ameaçando interromper a queda de óbitos e a redução da ocupação leitos de UTI, farei amanhã, uma reunião com entidades da sociedade, líderes religiosos, Assembléia e Min. Público para avaliarmos a situação. — Renato Casagrande (@Casagrande_ES) November 18, 2020

Em entrevista à Rádio CBN Vitória, o diretor de Integração e Projetos Especiais do Instituto Jones dos Santos Neves (IJSN), Pablo Lira, e o comandante-geral do Corpo de Bombeiros Militar do Espírito Santo, Alexandre Cerqueira, admitiram que cidades da Grande Vitória e do noroeste devem migrar para o risco moderado nos próximos dias . A mudança, nas atuais regras do Governo do Estado, implicaria no retorno de restrições ao horário de funcionamento do comércio.

O secretário de Estado da Saúde, Nésio Fernandes, apontou que o pico de casos da doença na "Região Metropolitana de Saúde" no dia 8 de novembro ultrapassou o limite do pico observado anteriormente na primeira onda. Na divisão feita pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), a Região Metropolitana abrange, além de municípios da Grande Vitória, algumas cidades das regiões Serrana e Noroeste.

A Gazeta mostrou nesta segunda-feira (16) que houve também um aumento de óbitos. Na primeira quinzena de novembro, foram divulgadas mais 154 mortes causadas pelo novo coronavírus no Espírito Santo. mostrou nesta segunda-feira (16) que houve também um aumento de óbitos. Na primeira quinzena de novembro, foram divulgadas mais 154 mortes causadas pelo novo coronavírus no Espírito Santo. Em relação ao mesmo período de outubro, essa quantidade representa um crescimento de 3,35%