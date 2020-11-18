'Ainda teremos 8 meses com a Covid até a vacina chegar', diz secretário

O secretário estadual da Saúde do Espírito Santo, Nésio Fernandes, fez uma previsão do tempo em que os capixabas ainda permanecerão convivendo com o novo coronavírus até a chegada de uma vacina efetiva contra a doença. Em publicações em uma rede social, ele ressaltou que a pandemia persiste e que deve demorar pelo menos mais oito meses até que a vacinação seja feita no Estado.
"A pandemia não acabou, temos pelo menos mais 8 meses de resistência até ter o processo de vacinação alcançando os primeiros grupos prioritários. Seguiremos convivendo com o uso de máscaras, protocolos sanitários, isolando sintomáticos e testando/monitorando amplamente a população"
A declaração de Nésio se dá em meio a um período de boas notícias com relação à eficácia de vacinas produzidas para combater o novo coronavírus. A farmacêutica americana Moderna informou no início desta semana que seu produto apresentou eficácia de 94,5%. Anteriormente, duas desenvolvedoras também já haviam anunciado uma alta eficiência de vacinas no combate à Covid-19: a Pfizer, com 90%, e o Instituto Gamaleya, com 92%.
Além disso, o Espírito Santo vem se preparando para a imunização em massa da população após a disponibilidade de uma vacina. No mês passado, em entrevista à CBN Vitória, Nésio Fernandes afirmou que o Estado será capaz de imunizar 1 milhão de pessoas logo no primeiro mês de vacinação.
Junto disso, o Espírito Santo também já oficializou a compra de 6 milhões de seringas, que estarão disponíveis assim que a campanha de vacinação estiver próxima de ser iniciada.