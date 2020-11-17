Após adiar casamento devido à pandemia, moradora de Vitória morre de Covid

Veridiana Duarte morreu vítima da Covid-19. Ela iria se casar com o professor Vinícius Telles Crédito: Reprodução/Instagram

A pandemia não acabou e, entre os capixabas que perderam a vida devido à Covid-19 nessa segunda-feira (16), está a gestora de redes sociais Veridiana Duarte de Oliveira, de 34 anos. Moradora de Vitória , Veridiana  conhecida como Veri  era noiva e em março desmarcou o seu casamento, que estava programado para ocorrer neste mês de novembro.

Ela e o noivo, o professor Vinícius Telles, se casariam no dia 13 de novembro, dia em que Veri  por uma triste coincidência da vida  já estava internada na UTI do Hospital Dr. Jayme Santos Neves, na Serra, devido a complicações da doença. Em março deste ano, os dois, que estavam juntos há cinco anos, decidiram adiar o sonho do casamento quando os primeiros casos da doença começaram a surgir no Espírito Santo

"Infelizmente, não deu mesmo. Logo no início, quando começaram a fechar os estabelecimentos, decidimos desmarcar. E optamos por não agendar por enquanto por não saber como ficaria. Estávamos esperamos sair uma vacina ou a pandemia ficar mais sob controle, mas estávamos planejando tudo e seria no próximo ano, o mais rápido que desse", contou, chorando, o professor após enterrar Veri no cemitério Jardim da Paz, na Serra

Veridiana Duarte morreu vítima do coronavírus Crédito: Reprodução/Instagram

Veridiana começou a sentir os sintomas no dia primeiro de novembro, inicialmente febre e uma tosse contínua. Segundo Vinícius, a doença foi "rápida e avassaladora". No dia 5 de novembro, a gestora de redes sociais  que também vendia bolos e caixas de café-da-manhã  tomou os primeiros medicamentos, ainda em casa. No sábado do dia 7 de novembro, sentiu uma forte dor no peito e foi a um pronto-atendimento, retornando para casa após ser atendida. No domingo, dia 8, o quadro se agravou e Veri passou a sentir falta de ar.

Dois dias depois, Veridiana já estava intubada na UTI do Hospital Dr. Jayme Santos Neves, onde ficou internada até a noite desta segunda-feira (16), quando morreu. Segundo seu noivo, ela faleceu após ter uma parada cardíaca devido a complicações causadas pela Covid-19. Por ter obesidade, Veri era considerada do grupo de risco e precisou de lutar contra uma pneumonia que surgiu devido ao coronavírus.

TINHA MEDO DE SE CONTAMINAR

De acordo com Vinícius, Veri era consciente, tinha medo de se contaminar pelo coronavírus e sempre pedia aos familiares e amigos que se cuidassem. Era daquelas pessoas que até discutiam na fila do supermercado se os clientes não respeitassem o distanciamento social. Nos últimos meses, estava trabalhando em uma campanha eleitoral no município de Cariacica. Segundo o professor, ela respeitava todas as medidas de prevenção, mas não via os mesmos cuidados entre os moradores na rua.

"A Veri relatava que era muito comum ver moradores sem máscara. E quando você não usa máscara, acaba colocando outras vidas em risco. Infelizmente, as pessoas relaxaram até nos cuidados mais básicos, mas o coronavírus continua aí e os números estão aumentando", alerta o professor.