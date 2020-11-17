Bebê testa negativo para Covid-19 e pai toca filho pela 1ª vez no ES

O pequeno João Guilherme nasceu de 7 meses e precisou da ajuda de aparelhos para respirar Crédito: Acervo pessoal

Desde então, Fabrício não pôde ter contato com o filho João Guilherme, que nasceu com apenas 30 semanas de gestação e, ainda tão pequenininho, já veio ao mundo com suspeita de ter contraído a Covid-19. Foi apenas nesta segunda-feira (16), exatamente uma semana após o parto de emergência, que Fabrício conseguiu chegar perto do filho na Utin e tocá-lo.

À reportagem de A Gazeta, Fabrício disse que o quadro de saúde de João é estável e que os dois testes para detectar se o bebê contraiu a doença deram negativo. "Finalmente hoje pude entrar na Utin e chegar pertinho dele, tocar nele. A partir de amanhã, já posso ficar com ele lá, se eu quiser", comemorou.

Em relação ao quadro clínico, o bebê está estável, e todos os medicamentos estão sendo ministrados normalmente. "Nos próximos dias, vão voltar com a alimentação, que foi suspensa por zelo. A novidade mesmo é que os dois testes de Covid dele deram negativo", disse o pai.

Já a Thaisa, mãe do João e esposa de Fabrício, continua em uma situação delicada. A equipe médica segue reduzindo a sedação devagar a fim de retirar a entubação e o respirador. Em breve, Thaisa deve passar por uma tomografia para verificar uma infecção e para auxiliar na retirada dos aparelhos que ajudam com a respiração.

Por fim, Fabrício agradece pela imensa corrente de apoio e de orações que ele e a família está recebendo.

PARTO DE EMERGÊNCIA

O nascimento do segundo filho era esperado apenas para janeiro do ano que vem, mas por causa da Covid-19, a bancária Thaisa André Esteves Trabach Lacerda precisou passar por uma cesária de urgência na segunda-feira (9), enquanto estava internada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) de um hospital de Vila Velha, intubada e lutando contra a doença.

Depois de apenas 30 semanas de gestação, o pequeno João Guilherme veio ao mundo com cerca de 1.700 gramas e com uma capacidade pulmonar delicada. Internado na Utin, ele precisou ser intubado, mas depois de dois dias passou a respirar sem a ajuda de aparelhos, de acordo com o pai.

Aos 33 anos, Thaísa André Esteves é funcionária de um banco e estava afastada do trabalho presencial por causa da pandemia Crédito: Acervo pessoal

Antes de ser intubada, a taxa de oxigênio no sangue da capixaba chegou a ser de apenas 74%, de acordo com o marido. Para ter uma ideia da gravidade, o normal é que fique acima dos 95%. "No sábado (7) à noite, os médicos me falaram que iriam intubar para não prejudicar a gravidez e aliviar o cansaço físico dela", contou Fabricio.